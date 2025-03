Verdens villmarkskongress

MILJØ / Hva kan villmarken bety for urbefolkningen som er fratatt den i USA – eller parallelt, for løver som inngjerdes og fratas muligheten til å leve som ville i villmarken i Sør-Afrika?

Vi, delegater og miljøvernere fra hele verden, sitter i en stor sal i Rapid City i South Dakota, midt i territoriet Paha Sápa, The Black Hills. Vi ser og lytter til en ruvende mann på scenen. Han har et ansikt som meislet i stein, han snakker dempet, budskapet er inntrengende. Fjærpryden på hodet rekker ham til midjen. Chief Arvol Looking Horse er av Lakota Dakota Nakota Oyate, den stolte siouxnasjonen. Han snakker til oss på vegne av Pte Oyate, . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram