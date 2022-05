The best Catholics in the World. The Irish, the Church and the End of a Special Relationship

CANADA : Med funnene av barnegraver i Canada gjør kanadierne irene rangen stridig som «verdens beste katolikker». Barn fra First Nations ble regelrett stjålet, innesperret i isolasjon, påtvunget en fremmed kultur, et fremmed språk, utsatt for seksuell mishandling og alminnelig vanskjøtsel.

Det kan synes enkelt å skyve skandalene innen den katolske kirke ut i den politiske periferien. Vi har tross alt vent oss til dem i årtier. Når det nå oppdages stadig flere umarkerte barnegraver i Canada, som avslører statens systemiske mishandling av landets urfolk, synes det ene overgrepet å smelte sammen med det andre, på tvers av tid, tema og landegrenser. Det dreier seg om hvilke mekanismer som setter et samfunn i stand til å øve legitimert vold mot sine mest forsvarsløse.

Disse mekanismene lar seg spesielt godt utforske i Irland, et land som gjennom århundrer var . . .