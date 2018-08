Veien til en ny rettsorden

Julenatten 2015 feiret Edy, jeg og den halvt år gamle sønnen vår ved en romantisk overklasseinnsjø i Rio de Janeiro. Så ble vi overfalt av to menn med kniv fra et fattigstrøk, en favela, i nærheten. Hendelsen var dramatisk for alle involverte og endte med politikamp. Gjerningsmennene ble tatt, vi var «reddet» og kunne fortsette våre liv som før. Eller kunne vi egentlig det?

Kort etter skrev jeg et reiseessay til Ny Tid, for å illustrere effekten av liberaliseringspolitikk. To år etter hendelsen har den fremdeles ikke sluppet taket. Den har påvirket oss, men kanskje ikke slik man skulle tro. Vi har nemlig endelig tatt affære og anmeldt oss selv. Dette skjedde i en performance på Sørlandets Kunstmuseum 9. mai 2018. Er vi gale? Nei, vi mener at vi, som alle privilegerte mennesker, er ansvarlige for den strukturelle volden som gjør at fattige havner på bunnen av et urettferdig hierarki og tyr til kriminalitet for å snu opp ned på dette.

En privilegert kan forvandle en forbrytelse mot ham til kapital.

For offisiell politikk er denne selv-anmeldelsen kanskje uttrykk for galskap, for det som per definisjon ikke er mulig. Ikke fordi man ikke kan anmelde seg selv, for det kan man selvsagt. Men det finnes ikke noe politi eller rettsvesen som tar imot en selvanmeldelse for strukturell vold. Heller ikke noe lovverk som understøtter det. Begrunnelsen må være: Sosiale strukturer forhindrer oppfyllelsen av menneskers grunnleggende behov. Strukturene skader altså mennesker, men strukturer kan ikke anmeldes, for strukturer er ikke personer. Vi legger ikke skjul på denne vanskeligheten; ikke desto mindre må vi konkludere med at oppførselen vår er en forbrytersk handling. Privilegerte mennesker, som oss, er ansvarlige for underpriviligertes desperasjon, kriminalitet, og misere. For strukturene som skader noen, skapes og opprettholdes av andre. Og finnes det et personlig ansvar for at noen skades, må det være mulig å anmelde personene bak. Vi er slike personer.

Nytt lovverk

Da rettsvesenet ikke har noen kategorier for å ta imot selvanmeldelsen vår, må vi (mis)bruke våre egne yrker. Kunsten gir oss muligheter den norske lovgivningen ikke kan tilby. I mangel på eksisterende paragrafer, etablerte vi derfor et nytt lovverk:

§ LOVVERK MOT STRUKTURELL VOLD.

Den som produserer, opprettholder eller vinner på strukturell vold i globalisert kapitalisme, straffes adekvat.

1. Å produsere strukturell vold i globalisert kapitalisme, et utbredt fenomen i maktelitene, skjer ved

– å etablere urettmessige lover og institusjoner.

– å unngå å etablere rettmessige lover og institusjoner.

2. Å opprettholde og å vinne på strukturell vold i globalisert kapitalisme, et utbredt fenomen i middel- og overklassen, skjer ved

– å profitere på urettmessige lover og institusjoner.

– å profitere på fraværet av rettmessige lover og institusjoner.



Lyst til å lese videre? Logg inn eller registrer deg her

---