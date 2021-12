Vårt eget livsgrunnlag

BILLEDKUNST : Blir kunst som tar verdimessig stilling, marginalisert? Kunstnerduoen Book og Hedéns utstilling Egentlige eventyr har et no-bullshit-filter som er en sjeldenhet i norsk kunstverden.

Naturen skvises på alle fronter. Vindmøller, nye gigantveier, hytter og boligfelt tar over. Naturen ses fortsatt på som en ressurs vi skal utbytte, for enhver pris. Jorden er full av gift, vannet kan mange steder ikke drikkes, dyr fordrives fra sine habitater. Natur er i ferd med å bli mangelvare.

Men innen kunsten finner vi natur, der eksempelvis trær henges opp ned og mose dekker veggene på gallerier og scener. Det er ikke rart, for det finnes en lengsel etter og et behov for å hele atskillelsen mellom mennesket . . .

