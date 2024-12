Varslere på flukt

Flights: Radicals on the Run Redigert

DISSIDENTER / Joel Whitney presenterer i boken Flights: Radicals on the Run frihetskjempere som nekter å underkaste seg totalitære regimer.

«You wanna fly, you gotta give up the shit that weighs you down.»

Toni Morrison, Song of Solomon

Det orwellske superovervåkningsregimet er i full gang. Temaene har blitt ledemotiver for vår tid – totalitarisme, masseovervåkning, brudd på ytringsfriheten og undertrykkende regulering av menneskers atferd. Etter at Donald Trump ble valgt i 2016, ble boken 1984 en bestselger. I dag bør vi være opptatt av hvordan mediene former oss, forvrenger virkeligheten og fremmer den teknokratiske elitens upålitelige narrativ. Vi trenger frie stemmer nå mer enn noen gang. Og frie lesere.

Joel Whitney har satt sammen en samling historier om kjente sannhetsvitner, dissidenter, varslere og andre venstreorienterte på flukt for sitt intellektuelle liv i et miljø som er . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





(Du kan også lese og følge Cinepolitical, vår redaktør Truls Lies kommentarer på X.)