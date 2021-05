Varsler etterlyses!

Med forfatter Arne Ruth

Rett sør for Capitol-bygningen i Washington (D.C.) ligger det demokratiske partiets hovedkvarter i South Capitol Street nummer 430. Det var herfra demokratenes hemmeligheter forsvant i 2016.

En av «sannhetene» som har figurert i verdenspressen siden, er at russere sto bak en massiv hacking av interne dokumenter. WikiLeaks har konspirert med russiske hackere om dette, hevdet demokratenes ledere. De har gjort det for å skade Hillary og stjele Det hvite hus fra henne, ble det sagt. Det var derfor hun tapte for Trump.

Som kjent blir løgner og rykter til sannheter bare de gjentas ofte nok. Det gjelder også for konspirasjonsteorier. Men nå viser kriminaltekniske undersøkelser som er blitt gjennomført av gruppen VIPS, at de stjålne dataene må ha blitt tappet av en person med fysisk tilgang til demokratenes datamaskiner og så gitt til noen utenfor. Ved å undersøke metadata fant ekspertene ganske riktig at det 5. juli 2016 fant sted et innbrudd i demokratenes datamaskin. Men metadataene viste at tappingen av data skjedde med en hastighet som ikke er mulig annet enn ved direkte tilgang til maskinene. En fra innsiden må ha lastet ned data og overført dem direkte til en lagringsenhet.

Ingen bevis mot russerne

Ekspertene som kom frem til dette, er en gruppe uredde veteraner fra amerikanske etterretningsorganer, VIPS som ble opprettet av Daniel Ellsberg. De utførte undersøkelser og trakk sine konklusjoner allerede høsten 2016.

Men hvor kommer «bevisene» om russerne fra? 5. desember 2017 ga lederen av cybersikkerhetsfirmaet Crowdstrike, Shawn Henry, en uttalelse til House Intelligence Committee. Firmaet Crowdstrike, som demokratene selv hadde hyret inn for å undersøke serverne etter datainnbruddet, fant ikke solide bevis for at e-postkonti var hacket og innholdet lastet ned via serveren. Crowdstrike mente derimot å finne tegn til innbrudd i nettverket: «two separate Russian intelligence-affiliated adversaries breached the DNC network». Crowdstrikes rapport ble deklassifisert først i 2020, skriver firmaet på egne hjemmesider, der de har lagt ut rapporten.

Etterretningsveteraner

Da etterforsker Robert Muller senere tok tak i denne saken, ble det åpnet opp for å se på datamaskinene og ikke bare serveren. Når VIPS undersøker dette, mener de det er sannsynlig at e-postene ble overført til en minnepinne lokalt, altså direkte fra datamaskinen og dermed av noen som har fysisk tilgang til datamaskinen på demokratenes kontor.

august 2020 sendte VIPS igjen opplysningene til demokratenes leder i Representantenes hus.

VIPS står for Veteran Intelligence Professionals for Sanity, som kan oversettes til «profesjonelle etterretningsveteraner for sunn dømmekraft». De er dedikerte toppeksperter med lang fartstid fra CIA, FBI, NSA og andre organer. De har sverget å ikke la trusler, kameraderi eller penger få avlede vitenskapelig edruelighet. De offentligjør funnene sine blant annet på nettsiden Consortium News (consortiumnews.com). Der kan du finne rapporten og konklusjonene.

Hvor står vi nå? Intern lekkasje er vanskelig å bruke som sak mot WikiLeaks, Assange eller såkalte antiamerikanske krefter. Selv om konspirasjonsteorien mot russerne vil falle sammen, og anklagene mot WikiLeaks svekkes, er det sannsynlig at de falske ryktene vil opprettholdes – hvis pressen lar det skje.