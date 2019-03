Varer freden i Den sentralafrikanske republikk?

Røen underviser i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole.

Publisert: 01.03.2019

Den sentralafrikanske republikk (SAR) ligger, som navnet indikerer, i hjertet av Afrika. Landet har vært gjenstand for betydelig vold siden en opprørsgruppe med tyngdepunkt i den østlige delen kuppet presidentmakten i 2013. I februar lyktes det den sentralafrikanske regjeringen og fjorten av landets væpnede grupper å komme til enighet om en fredsavtale.

Mye av grunnlaget for dagens konflikt ligger utenfor det en fredsavtale mellom egjeringen og opprørsstyrker kan løse.

Forhandlingsleder og kommissær for fred og sikkerhet i AU, Smail Chergui, sa ved signeringen av intensjonsavtalen i Sudan at avtalen gir sentralafrikanere muligheten til å gå i gang med et sårt tiltrengt forsonings- og utviklingsarbeid. SARs historie kan imidlertid tyde på at det er feil. Mye av grunnlaget for dagens konflikt ligger utenfor det en fredsavtale mellom regjeringen og opprørsstyrker kan løse.

Ingen garantier

Flere av de væpnede gruppene som har signert fredsavtalen, er løse organisasjoner uten en kommandostruktur som kan garantere at fraksjoner av styrkene ikke vil fortsette kamphandlingene. Det samme gjelder regjeringen. Mens Erna Solberg har et statsapparat som kan effektuere politikken landets folkevalgte blir enige om, mangler president Touadera og SAR både instrumenter og midler til å løfte landet ut av den vanskelige situasjonen det befinner seg i. Rammene for Den sentralafrikanske republikk ble lagt under fransk koloni-

styre og var aldri ment å skulle fungere for alle. Sentralafrikanere selv sier gjerne at staten slutter der forstedene til hovedstaden Bangui begynner. For et land som geografisk sett er omtrent på størrelse med nettopp Frankrike, betyr det at enorme områder er blitt overlatt til seg selv. Mangeårig neglisjering av forhold utenfor hovedstaden har skapt avmakt og frustrasjon, og er med på å forklare hvordan statskupp ble normen for regjeringsskifte i SAR.

Regional konflikt

Et annet problem er at løsningen på situasjonen i SAR ikke ligger i SAR alene. Konflikten har en regional dimensjon og preges av uroligheter i nabolandene, blant dem Kongo DRC, Nord- og Sør-Sudan og Tsjad. Flere av disse har dessuten sterke interesser i SAR og øver innflytelse på landets politikk. Det gjør også den tidligere kolonimakten Frankrike, som sammen med en annen internasjonal stormakt, Russland, var til stede ved fredsforhandlingene i Sudan.

Dersom freden skal vare i SAR, må både nasjonale, regionale og internasjonale krefter være villige til å bidra med ressurser og kompetanse til byggingen av et fungerende og suverent statsapparat som evner å ivareta alle sine innbyggere. Da får sentralafrikanere muligheten til å ta fatt på arbeidet med å skape forsoning og bygge en varig fred.