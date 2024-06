Var Dag Hammarskjöld homofil?

Hammarskjöld

FILM / Hammarskjölds humor, dramatikk, varme, aksjonisme, sinne, ironi, møter med presse og ungdom, hans åndelig og sjelelig grubling danner uendelig rike og fascinerende muligheter som regissør Per Fly bare unntaksvis berører i denne nye filmen.

Synes du overskriften virker patetisk sensasjonssøkende? Da er vi to om det. Vi skriver tross alt 2024, og filmregissør Per Fly bruker homofili som honningkrukke for kinopublikummet. Lenger er ikke kampen for seksuell frigjøring kommet.

Fly, som nødvendigvis må begrense utvalget av temaer fra det rike livet til FNs andre generalsekretær Dag Hammarskjöld, Sveriges udiskutabelt historisk mest kjente svenske, velger å bruke 20 prosent av filmrullen til lange blikk, flertydige møter og ensom grubling. En eldre publikummer hvisker: «Så synd han levde den gangen man ikke kunne være åpen om sin legning.» Men Fly fantaserer. Og det er bare sludder.

Uhistorisk fordreining

Roger Lipseys biografi Hammarskjöld – a life (2013) drøfter dette. Lipsey forteller at Hammarskjölds livslange venn Sverker Åstrøm, som kom ut av skapet langt oppi 80-årene, delte friluftsturer og gleder . . .