Vanlig diplomati tjener staten, bydiplomatiet folket

Da Ine Eriksen Søreide var leder av Stortingets utenrikskomité, hevdet hun i Dagsavisen (august 2011) at «det skjer at kommunestyrer og fylkesting diskuterer utenrikspolitikk …. Men vi kan ikke ha 430 forskjellige utenrikspolitikker her i landet», konkluderte hun. Ti år og en kommunereform senere kan det konstateres at det er det vi er i ferd med å få: 356 norske kommuner arbeider i økende grad for sine interesser på globale arenaer.

Paraq Khanna viser i boken Connectography: Mapping the Future of the Global Civilization (2016) til at byer i verden binder seg tettere til hverandre. De smir et nytt diplomati som han kaller «diplomacity». Andre kan betegne dette som ordførerdiplomati eller subnasjonalt diplomati. Khanna hevder at byer, ikke stater, blir drivere i et nytt utenrikspolitisk verdenssystem der samarbeid innad og utad blir avgjørende for økonomisk vekst. Bymyndigheter har de siste tiårene tatt ledende roller med hensyn til globale problemer som klima, flyktninger/migranter og helse. Covid-19 er den nye, akutte utfordringen.

Vi har fått nye utenrikspolitiske aktører. I tillegg til bilaterale by-til-by-samarbeid har mer enn 300 nye globale, urbane nettverk vokst frem de siste 30 årene. Nettverk som i kritiske sammenhenger har evnet å utvide sine opprinnelige en-saksfokus. F.eks. C 40, hvor Oslo er medlem, som nå også integrerer helse og ulikhet i sitt klimaarbeid. Og byer som konkurrerer om investeringer, industrietableringer, arbeidsplasser, kunnskap- og teknologiinstitusjoner, står nå sammen i kampen mot en global pandemi. De bidrar til konkrete løsninger og ressurser.

All politikk er lokal

At all politikk – også utenrikspolitikk – har utgangspunkt i lokale forhold, har det siste året blitt tydeligere. Covid-19-pandemien har satt byers ressursbruk, kompetanse og kapasitet på prøve. Siden 90 prosent av smittetilfellene har utviklet seg urbant, er evnen bypolitikere – som Raymond Johansen i Oslo – har til nytenkning og fleksibilitet, blitt avgjørende for folks liv. Internasjonalt samarbeid gir muligheter: å oppnå økonomiske og materielle fordeler, å dele erfaring og kunnskap og å samle seg kollektivt for å påvirke globale myndigheter og finansinstitusjoner.

Til forskjell fra det statlige baserer man seg her på lokal kompetanse og kapasitet. Det dreier seg om utfordringer knyttet til helse, klima, flyktninger, skole, næringsutvikling, transport, kultur og så videre. Bymyndigheter samarbeider mer direkte med næringsliv og sivilsamfunn. Deres diplomati er mer fleksibelt, pragmatisk og målrettet, mens det statlige ofte fremstår som rituelt og seremonielt. Subnasjonale partnerskap gjør det mulig å ivareta lokale behov over nasjonale grenser. Når stater engasjerer seg i andre lands lokale forhold, blir det ofte «innblanding i indre anliggender». Samarbeidet mellom Kirkenes og Murmansk er ett eksempel på at resultater oppnås konkret og raskt på lokalnivå. Også kinesiske byer ser dette: De engasjerer seg i kampen for å bygge ut nordnorske havner.

Ett eksempel på nytt bydiplomati er at G-20 gruppen i 2017 etablerte et «Urban 20» nettverk. Før G-20 møtet i Saudi-Arabia i høst møttes ordførere og representanter for de viktigste byene for å formulere en urban agenda for å påvirke sine statsledere. U-20 er unikt fordi det betyr en direkte kanal for byer til å påvirke en etablert, innflytelsesrik multilateral aktør. Alle G-20 landene, unntatt India, har sine største byer representert i nettverket. De fleste ordførerne representerer heller ikke sine respektive statsbærende partier. Andre byer har også deltatt som observatører, inkludert Amman, Amsterdam, Helsinki, Miami og Singapore. Norge, som ikke er medlem av G-20, har ikke sendt byobservatører til U-20 møtene. Det er vertslandet som inviterer.

USA: «Build back»

Biden-Harris-administrasjonen signaliserte fra første dag behov for en mer proaktiv rolle for USA i globalt samarbeid. Trumps «America First»-politikk skulle erstattes av Bidens «Build back-agenda». Det første nødvendige tiltaket blir, mener forskningsgruppen Brookings, å gjenoppbygge en utenrikstjeneste som nå ligger i ruiner. USA har, hevder Brookings, et demoralisert diplomatkorps tømt for kompetanse. Forskningsgruppen mener det mangler innovative redskaper, oppdatert kunnskap og politisk støtte for å fremme amerikanske interesser. USAs nye ledere har også merket seg Kinas bruk av byer i sitt diplomati. Særlig innen det verdensomspennende «Belt and Road»-initiativet.

Sterke krefter i det utenrikspolitiske fagmiljøet i USA, som Brookings, tar til orde for å opprette en avdeling for subnasjonalt diplomati i utenriksdepartementet. Man vil dra nytte av de diplomatiske erfaringene som amerikanske byer høstet i vakuumet som president Trump skapte på felt som klima, innvandring og handel. Byene skal stimuleres til å engasjere seg globalt med partnere innenfor næringsliv, kultur og sosial utvikling. Planen er å utplassere erfarne diplomater i byer og delstater for å bygge lokal kompetanse. Lovgivningsprosesser har pågått siden 2019: Representantene Ted Lieu (R) og Joe Wilson (D) foreslo da en «City and State Diplomacy Act». Et år senere fremmet senatorene Chris Murphy (D) og David Perdue (R) et tilsvarende forslag.

Byavdeling i UD?

Vil en tilsvarende avdeling være realistisk i norsk UD? Etter de siste årenes lammende omorganiseringsprosesser og covid-lockdown trengs nye tilnærminger og ideer. Ikke minst for å åpne dører og veilede våre lokale myndigheter med hensyn til aktører innen global finans, næringsliv, teknologi og kunnskap. Det er nødvendig å styrke diplomatisk kompetanse. Særlig i de langsiktige «gjenoppbyggings»-prosessene som nå skyter fart i mange globale bynettverk og innen FN og Verdensbanken. Byer blir viktigere og viktigere aktører på grunn av befolkningsvekst og økonomisk utvikling – det bygges nye byer i Afrika og Asia.

Norge må øke sin bistand til sosial urban utvikling og styrke kunnskap om de ekstreme sosioøkonomiske forholdene som råder i fattige bysamfunn verden over.

Solberg-regjeringens handlingsplan for FNs bærekraftsmål, som ble lagt frem i mai, vil måtte integrere lokale, nasjonale og globale hensyn og tiltak. Planen må dra nytte av, veilede og koordinere lokale myndigheter, næringsliv, sivilsamfunn og akademia innenfor en ny bærekraftig globalpolitikk.

Se også Verden av byer. Handling for FNs bærekraftmål. (2020/21).