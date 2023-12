Vandets magt

Historiens hjul og vannets makt

HISTORIE / Terje Tvedt bryder nogle forskningsmæssige normer ved at se vandhjulet i højere grad end dampmaskinen som den egentlige drivkraft bag den industrielle revolution. Det handler om vand, og ikke kulturel overlegenhed.

Vi lever i en tid, hvor ny teknologi er i gang med en radikal omformning af relationer mellem mennesker. Det skaber nye måder at organisere arbejdet og samfundet på, og med god grund taler mange om at den fjerde industrielle revolution sker lige nu.

Derfor har det også særlig relevans at se tilbage og prøve at forstå, hvad der skete under den første industrielle revolution, som totalt overraskende brød igennem i årtierne omkring 1800. Der er ingen tvivl om, at England står helt centralt i denne udvikling – og det store spørgsmål er stadig hvordan det kan være et en tåget ø i Nordsøen kunne løbe med denne ære, mens åbenlyse vækstområder i Sydøstasien tilsyneladende tabte kapløbet. Og dette bliver jo særlig interessant i lyset af at navnlig Kina i nyere tid har foretaget et bragende comeback og på mange måder er ved at sætte sig på i global lederrolle.

Vandlandskaber

Denne store udfordring har norske Terje Tvedt taget på sig, og det er nu blevet til en mageløs ny bog, hvor han kommer med en ny og stærkt original fortolkning af, hvad det egentlig var der skete. Det gør han ved at bryde med en forskningstradition, hvor vestlige værdier og traditioner er gjort til historiens naturlige målestok. Det nytter selvfølgelig heller ikke noget med et andet geografisk tyngdepunkt i fortolkningen – det skaber en anden form . . .