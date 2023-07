VANN / Kjenner vi tallene bak dagens vannforbruk? Eksempelvis står bomull fra moteindustrien for 10 prosent av det globale CO2-utslippet – mer enn fly og shipping til sammen. Det koster 2700 liter vann å produsere en T-skjorte av bomull. 140 liter vann å produsere en kopp kaffe. Og ett kilo storfekjøtt krever hele 14 500 liter vann. Må vi alltid la kapitalismen trumfe fremtiden?

For ganske nøyaktig åtte år siden spurte jeg i NY TID følgende: Drukner vannet i klimaspørsmål? (mars 2015). I mars 2023 holdt FN — i samarbeid med Nederland og Tadsjikistan— sin første konferanse om vannproblematikken på flere tiår. Den samlet rundt 10 000 deltagere og resulterte i over 700 resolusjoner, men ingen av dem bindende.

Under avslutningsseremonien uttalte FNs generalsekretær António Guterres at «sammen driver din ambisiøse visjon og dedikasjon til handling og transformasjon oss mot en bærekraftig, rettferdig og inkluderende vannsikker fremtid for både mennesker og planeten». Tanken er god, som resten av talen, men også luftig og med en varsom tone for ikke å peke på de aktører og foretak som bidrar til økt og ofte forurensende vannkonsum og dertil hørende vannmangel.

I en tidligere tale var han mer direkte og uttalte: «Vi tapper menneskehetens livsnerve gjennom vampyrisk overforbruk og ikke-bærekraftig bruk og fordamper vannet gjennom global oppvarming.» Vampyrisk overforbruk er svært treffende. Hadde han lagt til ‘Vestens’ før ‘vampyrisk overforbruk’, hadde det vært enda mer treffende.

Vannavtrykket

Virtuelt vann er et uttrykk og metode professor Tony Allen lanserte på slutten av forrige årtusen og befestet med sin bok Virtual Water: Tackling the Treats to Our Planet’s Most Precious Resource# (2011). Virtuelt vann er kort fortalt det vannavtrykket en vare . . .

