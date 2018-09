VAGINA! VULVA!

Ciftci er skribent og skuespiller.

SCHIELE-UTSTILLING:

Die Jubiläumsschau

Kunstner: Egon Schiele

Sted: Leopold-museet i Wien, Østerrike

Varighet: 23. februar til 4. november

Hundreårsjubileet til den verdenskjente østerrikske kunstneren Egon Schiele (1890–1918) markeres med utstillingen Die Jubiläumsschau på Leopold-museet i Wiens berømte Museumsquartier, der kunstnerskapet presenteres tematisk med malerier, akvareller, tegninger, skisser, brev og fotografier. Utstillingen fungerer som en slags oppsummering av de viktigste verkene hans og viser en mangefasettert kunstner. Rekkefølgen på de forskjellige temaene i hvert rom anskueliggjør en tydelig forbindelse fra det ene temaet til det andre og sammenhengen mellom det hele.

Det første rommet, «Egoet», inneholder selvportretter, både påkledde og nakne, i ekstreme positurer og grimaser. Selvportrettet Sittende mannsakt (Selvportrett) fra 1910 viser en 20 år gammel naken Schiele i en ekspressiv positur med armene opp og penisen i fokus. Dette er det eneste av de fem største nakenmaleriene av ham i denne serien som har overlevd. De fire andre maleriene har forsvunnet og finnes kun avbildet i svart-hvittfotografier. Dette selvportrettet ble starten på en periode med nakenmalerier – av både kvinner og barn.

Den dominerende moren

Schiele hadde et svært ambivalent forhold til moren, Marie, noe som kan være en av grunnene til at han senere i kunstnerskapet malte så mange nakne kvinner. Schiele var Maries eneste sønn, og da faren hans døde, krevde hun at Schiele skulle innta farens rolle og blant annet støtte henne økonomisk. Schiele nektet og insisterte på å beholde sin frihet og autonomi.

En ærlig fremstilling av kvinnen er akkurat det vi behøver å se mer av i det moderne Vesten.

Forholdet til moren var nært, men hennes kontrollerende og dominerende oppførsel gjorde at Schiele følte seg hemmet og hjelpeløs. Verkene Død mor, Mor og barn, Blind mor og Mor med to barn i det andre rommet fremstiller et trist og tragisk mor–sønn-forhold med amorfe farger og tydelige ansiktsuttrykk. Maleriene får en til å undres over om det lå en ufrivillig symbiose der fra Schieles side.

Vulvaen

Idet jeg entrer det tredje rommet, som er fylt av aktmalerier av kvinner, får jeg en uggen følelse. Metoo-brillene sitter godt fast over neseroten. Schieles hjelpeløshet overfor moren ser ut til å ha gjort ham skamløs, på grensen til det aggressive og hevnlystne, i hans portrettering av jenter og kvinner. Med tegneblyanten i hånden var det han som fikk makten.

Kunsten hans utfordret tiden han levde i, og mange fant det eksplisitte i verkene hans forstyrrende. Han ble til og med arrestert i april 1912, tiltalt for å ha forført og bortført en mindreårig jente. I rettssaken som fulgte, slapp han med en advarsel, og de tre dagene i fengsel han ble idømt for å ha erotiske tegninger hengende fremme i atelieret sitt, som var tilgjengelig for barn, ble betraktet som allerede sonet etter hans 21 dager i varetekt.