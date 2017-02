Vi ble utsatt for hacker-angrep

Norske Piraya Film forteller at de har blitt utsatt for både hacking og svertekampanjer for å stoppe The Magnitsky Act. Regissør Nekrasov fremholder at Magnitskij ikke var en varsler, og at russiske politimenn ikke har noe med underslag av 1,8 milliarder kroner å gjøre.

NRKs dokumentaravdeling meddeler at de har visningsrett til The Magnitsky Act, og at de snarlig skal se og vurdere en tv-versjon av filmen. Leder av Piraya Film og produsent Torstein Grude forteller at dokumentaren er i konkurranse ved Tampere Internasjonale Filmfestival i mars, og at det under festivalen skal arrangeres både debatt om dokumentaren og Piraya Film. Videre sier produsent Grude at filmen er tildelt «Special Commendation» ved Prix Europa i Berlin.

Angrepet av hackere. Grude, som har filmet deler av The Magnitsky Act, forteller at arbeidet med filmen ble satt kraftig tilbake av hacking:

«Vår redaksjon ble våren 2016 utsatt for et avansert hackerangrep hvor blant annet råopptakene til Magnitskij-filmen ble ødelagt. Vi hadde sikkerhetskopier på flere andre steder, og kunne følgelig fortsette arbeidet med klippingen av filmen. I samme tidsrom fikk vår hovedkarakter Bill Browder ulovlig tilgang til den uferdige filmen, og satte i gang en omfattende kampanje for å diskreditere oss filmskapere og selve filmen verden over,» forteller hovedeieren av Piraya Film og fortsetter:

«Blant hans nærmeste allierte i denne kampanjen her til lands er Den norske Helsingforskomité. De har lobbyert mot filmen overfor norske politikere, eksempelvis Trine Skei Grande, og har forsøkt å få i stand møte mellom minst én av våre

finansieringskilder, nemlig Fritt Ord, samt med Browder. I tillegg har de fremmet en rekke angrep på oss og filmen på egen nettside, i dagspressen og i sosiale medier,» forteller Grude. Han mener at filmen langt på vei har blitt begravet av Bill Browder og hans advokater, men at de skal stå på for å få sannheten ut.

Ingen sammenheng. Regissør Andrei Nekrasov sier dette om motivasjonen for å lage filmen:

«Årsaken til å lage film er ofte den samme – at filmskaperen føler lidenskap for en historie, budskap eller tema. Det som er uvanlig med The Magnitsky Act, er at historien jeg lidenskapelig trodde på, i stor grad viste seg å være uriktig. Jeg tror fortsatt at grådighet og korrupsjon er grunnlaget for sosiale, økonomiske og politiske onder. Jeg mener også at varsling er viktig, selv om jeg tror Sergej Magnitskij ikke var noen varsler,» skriver Nekrasov på epost. Han forteller han ikke vil at det skal gå politikk i filmen:

«For meg er det viktig at filmen ikke skal bli et politisk våpen. Samtidig mener jeg som ansvarlig borger at løgnene til Bill Browder, som har dannet grunnlag for lover og resolusjoner, må vises frem.»

Regissør Nekrasov mener at det ikke er noen sammenheng mellom dødsfallet til Magnitskij og at 1,8 milliarder kroner forsvant:

«Jeg mener også at varsling er viktig, selv om jeg tror Sergej Magnitskij ikke var noen varsler.»

«Fengselsforholdene og omstendighetene rundt Magnitskijs død har ingen sammenheng med skattesvindelen som ble ført via Bill Browders avviklede selskaper, noe som er hovedtemaet i min film. Uavhengig av dette fordømmer jeg fullt ut alle eventuelle brudd på Magnitskijs rettigheter som kan ha forekommet. Jeg fordømmer også slike brudd i andre fengsler i Russland og ellers i verden», sier Nekrasov, og fortsetter:

«Vi blir dratt inn i diskusjonen om hvorvidt omstendighetene rundt Magnitskijs død har sammenheng med tyveriet, fordi Bill Browder konstruerer en slik sammenheng. Jeg vil vise at denne sammenhengen ikke eksisterer,» skriver regissøren. «Jeg betrakter Magnitskij som en vanlig borger og en vanlig regnskapsfører som var så uheldig å dø under dårlige forhold i russisk fengsel. Hvert eneste år dør det om lag 100 mennesker i Matrosskaya Tishina-fengselet, som Magnitskij satt i. Er det greit? Selvfølgelig ikke. Resten av påstandene er fabrikert av en dømt kriminell med klare motiver for å få domfellelsen over ham selv og Magnitskij, samt Russlands Interpol-etterlysning, til å fremstå som politisk motivert.»

Nekrasov har flere ganger tidligere avvist at han har fått penger fra russiske kilder til å lage denne filmen.

Anklaget ikke politifolkene. De sentrale spørsmålene er hva som var grunnen til Magnistkijs død, og hvem han eventuelt anklaget for hva. I et politiavhør gjort 5. juni 2008 nevner Magnitskij navnene til politietterforskerne Kuznetsov og Karpov over ti ganger. Magnitskij gjentok i et avhør i oktober 2008 at han mente at de samme personene han hadde navngitt i det tidligere avhøret, kunne stå bak underslaget. Nekrasov holder på påstanden i filmen:

«Jeg hevder at Magnitskij ikke beskyldte politiet for tyveriet. Han gjorde ikke det. Samtidig sier Browder at han gjorde det. Dette kommer også frem i filmen, og det er en løgn. Dette er noe jeg er forberedt på å gå til retten med, nettopp fordi spørsmålene med eksakt betydning og kontekst kan bli besvart,» skriver Nekrasov, og legger til:

«Ved å hevde at Magnitskij beskyldte politiet for tyveri av 1,8 milliarder kroner, mener blant andre Browder at Magnitskij gjorde noe som førte til motreaksjon og hevn i form av arrestasjon, fengsling og død. Det er ikke dekning for disse påstandene.»

