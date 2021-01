Nok ei gong har me nå denne årlege store vinterøvinga i landet. Dette året heiter militærøvinga Joint Viking 2021 og omlag 3000 allierte soldatar deltar, frå USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland. Til saman skal omlag 10.000 soldatar delta på øvinga, som vil gå føre seg i Nordre Nordland og Troms.

Eg kan meine heilt til eg «stupar» at eg er i mot slike øvingar og at dei er meir spenningsdrivande i ein «ny kald krig», enn dei er naudsynte for eit heimeforsvar. Og at øvingar som denne er meiningslaus bruk av pengar og skadeleg for miljø og natur. Dette kan eg hevde til “Dovre fell”, utan å verte høyrt. Det er som om eg vert slengt i Lofotveggen, eg kjem ikkje gjennom fjellet, eg dett ned som ei daud antikrigssild! Likevel, gjev eg ikkje opp. Difor tek eg og stadig fleire i Noreg oppatt og oppatt antikrigsbodskapen om nedrustning, ikkje opprustning – avspenning, ikkje fiendeskaping – kjærleik, ikkje hat!

Så kjem noko anna viktig inn i denne vinterøvinga dette året: Koronapandemien! Ikkje før eg har lese ferdig artiklar om Joint Viking 2021, så kjem dei først meldingane om koronasmitta soldatar, 15 frå USA. I skrivande stunde er talet på alle smitta soldatar over 50. Massetesting av dei allierte styrkane forseinkar testsvara til sivile, testane må gjennom samme laboratorium. Dei smitta vert haldne isolerte, sjølvsagt, men det er ikkje poenget: Er det noko me borgarar har fenge råd/påbod om så er det å passe på smittevernreglar, vera …

