Utfordrende klima-nøkternhet

Ending Fossil Fuels: Why Net Zero Is Not Enough

ØKOLOGI : Vi trenger slike stemmer som Holly Jean Buck, som kritiserer ønsketenkning – nettopp for å hjelpe frem en håpefull, seriøs og langvarig klimakamp, hinsides all lettvint optimisme. (THIS ARTICLE IS ONLY MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)

Holly Jean Buck er kjent for boken After Geoengineering (2019), også utgitt av Verso, der hun tar et oppgjør med ønsketenkningen at en myk klimaomstilling vil løse problemene. Litt skogplanting her, noen elektriske biler der – og så ordner sol- og vindkraft resten? Budskapet i denne første boken var at vi neppe vil klare å holde forsvarlige klimamål på 1,5-2 graders stigning i den globale gjennomsnittstemperaturen – og at vi vil måtte ty til både geoingeniørkunst og regenerative strategier i en enorm skala. Å få det overskytende karbonet i atmosfæren tilbake til landjorden er en titanisk oppgave som bare kan løses hvis karbonregnskapet blir en stor del av kulturen og alle menneskers hverdag.

Olje, kull og gass gir fortsatt gir 87 prosent av verdens energi, mens fornybar energi ligger på 5 prosent, vannkraft på 6,4 prosent og atomkraft på 4,3 prosent.

I den nye boken Ending Fossil Fuels: Why Net Zero is Not Enough fortsetter hun en nøktern kritikk, der hun lar tallene tale for seg selv: Vi må kutte utslippene med 4 gigatonn per år, men planlegger i praksis å øke utslipp med ytterligere 2 gigatonn årlig. Vi er her menneskene på planeten jorden. Ikke onde multinasjonale selskaper, først og fremst, men nasjonale oljeselskaper som Equinor, som sammen med for de fleste ukjente selskaper som Petrobas, Sinopec og Pemex står for over halvparten av oljeproduksjonen på kloden. I likhet med Equinor har disse nasjonaløkonomiske interesser og arbeidsplasser å ta hensyn til, noe som også virker inn på . . .