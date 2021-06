Utenriksdepartementet og Norad

EMBETSVERKET: I utenrikstjenesten er Norges bidrag til fredsprosesser høyt prioritert, mens fredsbygging i bistanden har falt helt ut av Norads nye strategi.





Ragnhild Simenstad er Utenriksdepartementets pressetalsperson.

På UDs nettsider informeres det om at Norge er engasjert i fredsprosesser flere steder i verden, blant annet i Mosambik, Afghanistan, Venezuela og på Filippinene. Nettsiden er dog ikke oppdatert siden 2019, og Simenstad poengterer at mye av statens fredsarbeid skjer i fortrolighet og dermed ikke kan offentliggjøres. Historisk sett er det heller ikke uvanlig at fredsprosesser utspiller seg i hemmelighet.

Hun svarer følgende om Utenriksdepartementets fredsarbeid:

– Hvor på UDs prioriteringsliste står fredsarbeidet i dag?

– Internasjonalt samarbeid er avgjørende for Norges sikkerhet, økonomi og velferd. Det er i Norges interesse å bidra til å løse felles utfordringer. Det inkluderer hvordan vi skal imøtegå klimaendringer, forsvare folkeretten, sikre respekt for menneskerettighetene, fremme fred og forsoning og oppnå bærekraftsmålene.

– Hva ser UD som Norges rolle i det internasjonale fredsprosjektet?

– Konfliktløsning gjennom å legge til rette for fredsprosesser er en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk, og blir stadig viktigere. Vi lever i en tid der den globale etterkrigsorden er under press. Forsvaret av en liberal verdensorden er blitt et av de viktigste verdispørsmålene i internasjonal politikk.

