Uskyldige «kriminelle» som inntektskilde i New York

KORRUPSJON: Politibetjenter i New York oppfordres til å behandle innbyggere som kriminelle i stedet for som mennesker de skal hjelpe og beskytte.





Kanadiske Bakker er filmskaper, bosatt i Berlin. Email:

Publisert: 01.12.2019

Crime + Punishment Stephen Maing (USA)

Regissør Stephen Maings nye dokumentar Crime + Punishment følger en gruppe på tolv politibetjenter i New York som går under navnet NYPD12. I samlet tropp har de varslet om at politietaten i New York (NYPD) ulovlig krever at politibetjentene skal oppfylle månedlige kvoter for arrestasjoner og stevninger. Presset for å imøtekomme disse kvotene er høyt, ettersom politibetjentens karriere står på spill. Politibetjentene oppfordres til å behandle innbyggere som kriminelle i stedet for som mennesker de skal hjelpe og beskytte. Oppfyller de ikke disse kvotene, får det personlige konsekvenser. Resultatovervåkning, evalueringer og urimelige arbeidsoppgaver er noen av pressmidlene som brukes mot politibetjentene. Filmen viser også at kvotene skaper en stemning av «oss mot dem» i politiets arbeidshverdag.

Fra 2014 til 2017 følger vi de tolv politimennene som går til rettslig aksjon mot politiavdelingens brudd på det statlige forbudet mot månedlige kvotekrav i politiet. Forbudet, som trådte i kraft i 2010, gjør det ulovlig å kreve at en politibetjent må vise til et visst antall bøter, stevninger og arrestasjoner i måneden.

Svarte innbyggere som inntektskilde

Kvoter i politiet er like fullt en realitet i flere amerikanske byer. I 2015 sendte podcasten This American Life historien «Inconvenience Store» om Earl Sampson, som fra 2008 og i fire år framover ble anholdt og trakassert ukentlig av politibetjenter. Han ble arrestert mer enn 60 ganger, ofte mens han var på jobb i en kiosk i Miami Gardens i Florida. Trakasseringen opphørtet først da sjefen hans sendte opptak fra 15 forskjellige overvåkningskameraer til pressen.

Pedro må sone et år i fengselet Rikers Island; familien kan ikk betale kausjonen

på 250 000 dollar.

Roten til problemet, som så ofte er tilfellet, er penger. Vi får høre at «over 900 millioner dollar av New Yorks årlige budsjett består av inntekter fra stevninger, bøter og arrestasjoner».