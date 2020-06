PROTESTERNE I USA: Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, LA, Louisville, New York, Miami, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Portland, Oregon, Richmond, Salt Lake City, Seattle og Washington. Et svar på den strukturelle vold fattige er udsat for.

Det går hurtigere og hurtigere i øjeblikket. I løbet af få måneder har vi ikke blot taget afsked med drømmen eller illusionen om en parlamentarisk omlægning af USA med Bernie Sanders som demokratisk præsident, men også set covid-19 ramme USA med voldsom kraft. Mere end 100.000 amerikanere er foreløbigt døde, og corona-pandemien har åbenbaret, hvor dårligt det står til i verdens økonomiske, kulturelle og militære centrum.

21 millioner arbejdere er nu arbejdsløse.

Hvis USA tidligere er gået forrest i internationale kriser, har landet denne gang glimret ved en horribel håndtering af covid-19. Trump-regeringen sjoflede først virussen og har siden forsøgt sig med konspiratorisk anklager rettet mod Kina for derved at skjule hvor dårligt udrustet USA’s sundhedsvæsen har været. 15 procent af den amerikanske befolkning – 21 millioner arbejdere – er nu arbejdsløse. Det er blot et spørgsmål om tid, før millioner af amerikanere vil blive tvunget fra hus og hjem, fordi de ikke kan betale deres regninger. Hvis det 20. århundrede stod i USA’s tegn, tyder meget på, at det nye århundrede vil tage form af en pinefuld og modsætningsfyldt deroute for verdens selverklærede supermagt.

Afrikanskamerikaneren George Floyd

Som om Bernies nederlag og corona-pandemien ikke var nok, oplever vi nu de mest omfattende protester og uroligheder i nyere amerikansk historie efter at politiet dræbte den 46-årige afrikanskamerikaner George Floyd i Minneapolis den 25. maj.

Floyd blev arresteret for at forsøge at betale cigaretter med en falsk 20-dollarseddel i en dagligvarebutik. At det overhovedet er en hændelse, politiet prioriterer på et tidspunkt, hvor USA kæmper med en pandemi, kan kun undre, men to betjente rykkede ud, efter at en ansat ringede til politiet. Floyd sad i sin bil, da han blev arresteret. Betjentene tvang ham ud af bilen, hvorefter der kom yderlige to betjente til. Floyd blev lagt i håndjern og skubbet ned på jorden med ansigtet mod asfalten, mens politimanden Derek Chauvin pressede sit ene knæ ned på Floyds hals. Det fortsatte han …