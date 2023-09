Urbant landbruk i palestinske flyktningleirer

MAT / I flyktningleirer over hele Libanon og Syria har den palestinske hjelpeorganisasjonen Jafra Foundation stått for urban dyrking – med økologiske og kortreiste urter og grønnsaker. Men samfunnsnytten strekker seg lenger enn det. De bygger plantekasser, sørger for jord, kompost, småplanter, frø og tilgang til vann.

Tidligere var de fleste palestinske flyktningene bønder, men måtte slutte å drive jordbruk da de ble utvist til leirene utenfor Palestina», forklarer Wesam Sabaane, leder for Jafra Foundation for Relief and Youth Development.

Dette er en palestinsk organisasjon som jobber med deltakende tilnærminger for å styrke motstandsdyktigheten i det palestinske samfunnet, med et særskilt søkelys på de palestinske flyktningleirene i Syria og Libanon. Jafra Foundation jobber for å styrke alle aspekter av det palestinske samfunnet. De tilrettelegger for at unge mennesker tar ansvar i nærmiljøet og engasjerer seg i humanitært arbeid. Stiftelsen gjennomfører grundige behovs-evalueringer i de forskjellige leirene, og urbant landbruk har vist seg å være et effektivt verktøy for å løse flere behov gjennom ett program: forbedre matsikkerheten, skape sysselsetting samt skape arenaer for frivillighet og samfunnsbygging – samtidig som man fremmer palestinsk identitet, tradisjoner og kultur.

«Noen av flyktningene fortsatte å jobbe i landbruket etter at de måtte flytte hit, men etter hvert som befolkningen vokste, ble stadig mindre jord tilgjengelig for jordbruk – palestinske flyktningleire er noen av de mest befolkningstette områdene i verden. Dette førte til at mange i stedet søkte arbeid i byene, byggebransjen og andre virksomheter», forklarer Sabaane.

Det første eksperimentet skjedde på en søppelplass omgjort til et urbant dyrkeprosjekt.

«Satsingen på urbant landbruk begynte under beleiringen av Yarmouk flyktningleir i Syria i 2014–2015 som følge av den alvorlige matmangelen som fulgte», . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)