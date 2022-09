Urbanisering med «folketomter»

ARGENTINA / I forrige århundre kunne drømmen om å bli huseier i Buenos Aires virkeliggjøres gjennom en lovlig og formell type urbanisering kalt loteos populares, eller «folketomter».

Det er lovbrudd når noe ulovlig gjøres. Men nye og endrede lover kan også skape kriminalitet. Eksempelvis når det er stor etterspørsel og lavt tilbud av en vare, som tomte- og boligmarkedet hvor folks manglende kjøpekraft er et økende globalt problem. Eksempler fra Argentina viser hvordan ulovlige landokkupasjoner og utvikling av et piratmarked fulgte som resultat av en lovendring. Den begrenset tilgangen til rimelige byggetomter for folk flest. For å dempe kriminell aktivitet og sikre effektiv byplanlegging, bør vi revurdere krav om urealistisk høye boligstandarder . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)