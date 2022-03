Undringen som livsinnstilling

Det er vi som er her nå. En livsfilosofi

FILOSOFI : Jostein Gaarder formidler en blanding av bekymring og undring.

Livsfilosofi kan være en litt farlig aktivitet å begi seg ut på. Det blir fort til løs undring i en tekst uten substans og stringens, hvor forfatterens pretensjoner koker over som grøt i en overkokt kjele, og innholdet flyter utover.

Jostein Gaarder har vist mange ganger før at han mestrer genren. Jeg opplever at undringen hans er ekte, og at bekymringen som ligger under, og som gir form og styrke til undringen, også er det.

Denne boken er til hans seks barnebarn; det er de som skal overta jorden. Hva er det egentlig han som en eldre mann etterlater dem? Denne boken fungerer både som en slags oppsummering av hans tidligere forfatterskap, og som et åpent brev til verden: «Hvordan ser det ut i verden mot slutten av det 21. århundre?»

Undringen over verden, over at verden like godt ikke kunne eksistert.

Selv har jeg bare møtt Jostein Gaarder en eneste gang, og det var på et Wittgenstein-seminar på Walaker hotell i Sogn, og jeg skjønner godt hvorfor han var der: Undringen over verden, over at verden like godt ikke kunne eksistert som å eksistere, og hva som i det hele tatt brakte den til plutselig eksistens, har begge filosofer til felles – selv om måten å uttrykke undringen på er ulik.

Anekdotisk

Svakheten ved boken er at forfatteren hopper for fort . . .