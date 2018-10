Under Brooklyn bro etter #Metoo

Lande er filmskribent og regissør.

Utstilling:

Anush Babajanyan, Jessica Dimmock, Linda Bournane Engelberth, Ilvy Njiokiktjien, Nicole Sobecki, Maggie Steber og Sara Terry:

Her Take: (Re)thinking Masculinity

Et år etter at ideen oppsto, presenterte fotobyrået VII nylig den mangefasetterte utstillingen Her Take: (Re)thinking Masculinity på den syvende Photoville-biennalen I New York. Photoville, som består av 65 tidligere shippingkontainere pusset opp og plassert under Brooklyn Bridge, dannet fra 13. til 23. september scenen for en massemønstring av fotografier, fordelt på i alt 90 utstillinger. (Re)thinking Masculinity er allerede invitert til å delta på 2020 Photoforum Pasquart i Biel, Sveits.

Det mannlige blikket

Hver fotograf hadde valgt sin personlige tilnærming til temaet. Sara Terry bruker nytolkning av Édouard Manets kjente maleri Frokost i den grønne for å snu på kjønnsrollene både når det gjelder hvem som styrer blikket og hvem som er avbildet: Manets avkledde kvinner er i Terrys verk byttet ut med menn. I katalogteksten utdyper fotografen at hennes tolkning er basert både på verkets plass i kunsthistorien, feministisk kritikk og den kulturelle konteksten. Gruppen av menn og kvinner på piknik i naturen er tilsynelatende midt i en samtale. Likefullt ser ingen av dem rett på hverandre. Der Manets nakne forgrunnskvinne ser rett mot tilskueren, titter Terrys mannlige motstykke blygt ned i bakken. Maktbalansen er endret. Terrys nakne mann virker enda mer avkledd enn Manets nakne kvinne, der han sitter med sine iøynefallende tatoveringer midt i et røft bylandskap. Skyheten i det bortvendte blikket hans forsterker inntrykket av utsatthet.

Et møtende blikk er i mange kulturer regnet for å være en seksuell invitt, derfor styrer kvinnens blikk ned, for å opprettholde hennes ærbarhet. Nå er det mannens tur. Terry legger seg tett på fortellingen om makt og kjønn som #Metoo-bevegelsen røsket tak i. Når hun nå ønsker å invitere menn inn i en diskurs, snakker hun for hele VIIs kvinnegruppe.

Utstillingstekst som nøkkel

Flere av fotografene har innlemmet utstillingstekster som ikke bare beriker, men snur tilskueropplevelsen av fotoverkene på hodet: Nicole Sobecki har i sin del Afroman avbildet en mann som ømt holder sin lille baby, der den varme nærheten fremheves av en bakgrunn i jordtoner. Maggie Steber skriver at hun før fotografering samtalte med hver enkelt av de portretterte om maskulinitet, kjønnstradisjoner og mannens utfordringer. En tåre nedover et mannekinn, en tett farsrelasjon til eget barn – med stillferdige virkemidler skildres et kraftig brudd med den tradisjonelle afrikanske mannsrollen.