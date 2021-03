Under babaenes hellige beskyttelse

Koronagalskapen startet i mars mens jeg bodde med aghori babas i Varanasi i Uttar Pradesh, en av de viktigste hellige byene i hinduismen. Jeg hadde reist i India i to måneder da jeg hadde en motorsykkelulykke på vei til togstasjonen i Mughalsarai. Det var midnatt, og ulykken skjedde på motorveien, men på mirakuløst vis kom jeg uskadet fra det. Aghoriene tolket hendelsen som et tegn fra guden Shiva og tilbød meg beskyttelse og veiledning.

Ved et underjordisk alter for tilbedelse av gudinnen Kali voktet to nakne, askeinnsmurte aghorier den evige ild. De smurte et tilak-merke på pannen min til beskyttelse: tre horisontale striper av tykk aske. Jeg innser brått at det er Manikarnika-aske fra krematoriet like ved, tørr og varm menneskeaske fra lik som ble kremert for kort tid siden.

. . .