Ukrainsk frihetskamp eller vestlige økonomiske interesser?

ESSAY / Hvilke verdier er det egentlig Vesten støtter i Ukraina. For å hjelpe Ukraina med nasjonal selvråderett ble norske midler allerede fra 2011 kanalisert gjennom EBRD på tross av kjennskap til omfattende korrupsjon. Det vestlige bidraget i Ukraina dreier seg vel så mye om en kamp om kontroll over enorme naturressurser. Norsk politikk støtter således internasjonal storkapital – oligarker og store agrokonserner kontrollerer allerede 28 prosent av Ukrainas dyrkbare land.

I 2006 bestemte FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og EBRD at verden skulle livnæres av kornkamre i Øst-Europa. (se historikk i undersak) EUs mål er å øke produksjonen samt å omgjøre Ukraina fra selvforsyningsland til global leder innen internasjonal agroindustri.

De siste årene har internasjonale agroindustriselskaper (amerikanske matvareselskaper som Cargill og Bunge) investert millioner av dollar i økt produksjonskapasitet i Ukraina, ofte støttet av EBRD og Den europeiske investeringsbanken (EID).

Inntil 2014 presset EU, Det internasjonale pengefondet ( IMF ) og Verdensbanken president Janukovitsj for en assosieringsavtale med EU. Janukovitsj var for så vidt positiv til EU, men nektet for at en fri handel om landbruksareal gjaldt vestlige investorer. Dette var årsaken til at president Janukovitsj ble avsatt i januar 2014. IMF-avtalen ble signert senere samme år av den nyinnsatte presidenten. Avtalen inneholdt blant annet et krav om at lov 552-IX skulle oppheves, men krevde ingen spesifikk landbruksreform i Ukraina, og stilte heller ikke krav om at utlendinger skulle få kjøpe ukrainsk jord.

Zelenskyjs tomtesalgsavtale

Først i april 2020, etter EUs proteinplan fra 2018 og EUs Green Deal-avtale fra 2019, kom IMFs betingelse om fullstendig frihandel . . .