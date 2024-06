Ukrainakrigen dreier seg egentlig om en ny verdensorden

The Ukraina War and the Eurasian World Order

KONFLIKTER / Glenn Diesen mener det er på tide å se på forholdet til Russland og ‘de andre’ – i det minste et forsøk på å iaktta situasjonen fra deres side. Imens definerer USA ‘demokratiet’ som deres ‘regelbaserte orden’ – ivrig promotert med 800 amerikanske militæraser rundt om i verden. Et kirkegårdens demokrati, en fredsillusjon.

Det mangler ikke nasjonale og internasjonale røster om Russland og utviklingen i krigen mot Ukraina, eller NATO-landenes rolle i konflikten. Norske medier synes å ha en egen evne til ikke å ville få med seg de verdifulle. Men de er der for den som vil lytte til dem. Amerikanske William Burns viser at kunnskapen om og frykten for hva som skjer og skjedde i Ukraina, var der helt opp i USAs lederskap. Den avdøde journalisten John Pilger så starten på krigen klart og tydelig: «If Putin can be provoked into coming to their [Donbass’] aid, his pre-ordained ‘pariah’ role will justify a NATO-run guerilla war that is likely to spill into Russia itself.» (Se «Ukraine the US is dragging us into war with Russia».)

Og mantraet som norske medier gjentar for seg selv som en forsikrende aftenbønn – «Putins overraskende, uprovoserte, brutale, fullskala angrepskrig startet 24. februar 2022» – fra Klassekampen til Minerva har vært upåvirket av presenterte fakta, røtter . . .