Uhemmet apartheid



KORONA: Israel var rask til å fremstille palestinerne som bærere av viruset og som en helsetrussel. I dag er Gazas krise både både territorial, demografisk, politisk – og biologisk.

Publisert: 2020-06-18

De pågående globale etterspørslene etter å anskaffe bistand og solidaritet for å dempe antall infeksjoner og døde av COVID-19 møter generelt positive holdninger, men slike initiativer var utenfor israelske myndigheters hørevidde. I det minste når det gjaldt sine naboer – palestinerne.

Da Israel var forventet å gi en hjelpende hånd mot økende epidemiske infeksjoner, nektet de å lette på jerngrepet påtvunget palestinerne.

FNs Nickolay Mladenov

Til tross for det som burde kalles en «felles fiende», uttrykte FN et «glimt av håp» da Nickolay Mladenov, spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, viste til de «inspirerende eksemplene» av samarbeid på tvers av konfliktlinjer i en felles krig for å holde tilbake det nye utbruddet av koronaviruset – og åpnet nye forespeilinger for progresjon i jakten på fred.

«Anerkjennelsen av denne selvstendigheten kan – hvis det er politisk vilje – oversettes til en håndgripelig prosess mot å løse konflikten», sa han, og merket seg hvordan Israel og Palestina – med FNs støtte – koordinerer sin innsats mot COVID-19.

Likevel forsvant denne «lille gleden» kjapt da Mladenov uttrykte sin bekymring over både den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu og Benny Gantz’ intensjoner om å rykke frem i annekteringen av omfattende områder på Vestbredden fra og med juli: «Tiltak for å annektere land og fremskynde flere bosetninger, kombinert med den overveldende innvirkningen av COVID-19, kan sette fyr på situasjonen og ødelegge ethvert håp om fred», sa han. «Den unilaterale handlingens vei vil bare lede til mer konflikt og lidelse.»