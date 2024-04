Uden skam i livet

Shame. The Politics and Power of an Emotion

SKAM / Den svenske miljøaktivist Greta Thunberg har ædle motiver for sine udfald mod etablissementet, men hun er samtidig del af en moderne tendens, hvor skam og udskamning er blevet en del af den politiske hverdag og den ofte dystopiske debat på de sociale medier. Denne bogen ser nærmere på skammen.

Shame on you! I skulle skamme jer! Man kan høre det for sig, når Greta Thunberg med indignation giver politiske ledere og voksengenerationen en opsang for at tilsvine miljøet, uden at vise egentlig vilje til at gøre noget ved problemet.

Hvad det angår er den svenske miljøaktivist ganske tidstypisk. Hun har ædle motiver for sine udfald mod etablissementet, men hun er samtidig del af en moderne tendens, hvor skam og udskamning er blevet en del af den politiske hverdag og den ofte dystopiske debat på de sociale medier.

David Keen, som er professor i konfliktstudier ved London School of Economics, belyser i sin seneste bog hvordan skam bliver instrumentaliseret og taget i brug som et potent politisk våben. Og han lægge3r særlig vægt på den særlige side af fænomenet, hvor en politiker, som tilbyder sine støtter fritagelse fra skam, selv ofte har hobet læssevis af skam op omkring sig selv.

Trump og Eichmann

Hvad kunne derfor være mere naturligt end at kaste blikket på Donald Trump, som efter de flestes vurdering ikke ejer skam i livet?

Det klassiske eksempel er affæren fra 2016, hvor Washington Post publicerede en båndoptagelse af Trump og tv-manden Billy Bush, hvor de to talte ekstremt nedsættende om kvinder. Som præsidentkandidat blev Trump præsenteret for sagen under en debat med modkandidaten Hillary Clinton. Trump indrømmede, men kaldte det ‘locker-room talk’. Han affærdigede skammen med en tynd forklaring om, at sådan opfører rigtige mænd sig, og med et retorisk kneb sagde han næsten i samme åndedræt, at han som præsident ville smadre . . .