Tysk journalistikks wonderboy lurte leserne

FAKE NEWS: Claas Relotius lurte Der Spiegels lesere trill rundt med oppdiktede historier i flere år. For tiden pågår en selvransakelse og debatt i tysk presse.

Forfatter: Juan Moreno Rowolt , Tyskland

Journalisten som avslørte den største presseskandalen i tysk etterkrigstid, har nå skrevet bok: Tusen linjer løgn. Juan Moreno fikk mistanke til stjernereporteren Claas Relotius da begge fikk i oppdrag av nyhetsmagasinet Der Spiegel å dekke innvandringen til Mexico fra hver sin side av grensen. Relotius fikk kontakt med militsen i løpet av noen dager – noe andre hadde brukt år på å oppnå. Moreno påviste til slutt at Relotius hadde diktet opp flere personer i Arizona han angivelig skulle ha snakket med.

Gravejournalistikk

Men avsløringen kom ikke gratis. Morenos bok Tausend Zeilen Lüge gir en leksjon i gravejournalistikk. Han måtte dra til USA for egne midler for å sjekke Relotius’ kilder, for sjefene i Der Spiegel motarbeidet ham og forsvarte Relotius. Morenos kritikk ble oppfattet som et forsøk på å sverte en kollega, å lage en drittpakke. Moreno (f. 1972) ble beskyldt for å være misunnelig på den yngre og suksessfulle Relotius (f. 1985), tysk journalistikks wonderboy. Til tross for sin unge alder hadde han allerede mottatt 40 forskjellige journalistpriser.

Standardene for research, historie- fortelling og verifikasjon ble revidert.

Men Moreno ga seg ikke. Han hadde navnet sitt på den reportasjen de hadde laget sammen. Svindelen kunne ramme ham selv på sikt. Morenos kamp for å renvaske seg selv og avsløre sannheten er en kriminalroman fra virkeligheten. Og etterforskningen ga resultater: 19. desember 2018 kunne Der Spiegel avsløre at Relotius i flere år hadde lurt lesere trill rundt med oppdiktede historier.

Melodrama

Relotius hadde en unik evne til å virke sympatisk. Han var stille, beskjeden og hensynsfull. Han leste forventningene til dem han snakket med og speilte dem: Relotius ga dem det de lengtet etter å høre. Hans oppdiktede reportasjer vakte sentimentale følelser hos publikum, og journalistprisene haglet inn. Alle Relotius’ artikler er samlet og lagt ut på Der Spiegels hjemmesider. Der forsøker magasinet også å rydde opp i hva som er fakta og fiksjon i Relotius’ artikler.

Relotius brukte en melodramatisk fortellerteknikk med sterke følelser, skurker og helter. Han tegnet et bilde i svart og hvitt der virkeligheten fikk eventyrets trekk. I boken trekker Moreno fram artikkelen «Det siste vitnet» (Der Spiegel 3.3.18) som et godt eksempel. Vi møter Gayle Gladdis. Hun reiser rundt for å se på henrettelser av dødsdømte mordere. Hvorfor? Hennes sønn og barnebarn ble myrdet. Hun ventet på at morderne skulle få sin straff. Men i Pennsylvania manglet de sivile vitner, en betingelse for å iverksette henrettelsen. Dermed fikk Gayle Gladdis en livsoppgave: å være sivilt vitne til flest mulige henrettelser.