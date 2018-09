Turisme – besværlig eller berikende?

Kroglund er kritiker og skribent.

Sustainable Tourism on a Finite Planet: Environmental, Business and Policy Solutions Megan Epler Wood Routledge Storbritannia

Bergens Tidende viste i sommer et bilde av cruiseskip som tåkelegger Bergen sentrum med et mørkt teppe av svoveldioksid og andre avgasser. Samtidig gleder lokalpolitikere og næringsliv langs kysten seg over rekordtall i en turistnæring med årlig vekst, som både legger igjen kroner og skaper arbeidsplasser. Men turismen gir også mer søppel, mer kø og mer stress. På ferieøya Mallorca hamrer lokalbefolkningen på turistbussenes vindusruter og vil ha turistene vekk fra øya. Alt er altså ikke bare fryden og gammen, økonomisk vekst til tross. En svært aktuell bok analyserer hele problemkomplekset.

Forfatteren av Sustainable Tourism on a Finite Planet, Megan Epler Wood, er ingen hvem som helst på fagområdet. Hun grunnla The International Ecotourism Society allerede i 1990, driver et konsulentbyrå innen feltet og er direktør ved en egen avdeling for bærekraftig turisme ved Harvard T.H. Chan School of Public Health. Hun bygger boken sin på egne erfaringer, i tillegg til å ha gjennomgått store mengder tilgjengelig litteratur og statistikk på temaet. En ekstra bonus er det unike online-samarbeidet hun gjennom seks år har hatt med over 200 studenter globalt, via Harvard Extension School. Studentene har kartlagt lokale turismeforetak.

En av verdens største industrier

Turismeindustrien står for ni prosent av den globale økonomien, ifølge Epler Wood, og den vokser. Den genererer enorme CO2-utslipp, avfall, slitasje på økosystemer og kulturperler, forurenser lokalt drikkevann og badeplasser, samtidig som den forbruker lokale vannressurser på en måte som gjør at turistene har vann, men er mangelvare hos de fastboende. I en tid hvor bærekraft er satt på sakskartet, kan turismeindustrien rett og slett ikke fortsette som før, skriver Epler Wood; den må renoveres, forbedres og endres. Og det haster. Antallet turister øker for hvert år som går. Det var om lag 500 millioner registrerte internasjonale turister i 1990, antallet har doblet seg i 2018 og estimeres til å ligge på 1,8 milliarder i 2030. Skal disse turistene reise og forbruke på samme måte som i dag, kan lokalbefolkningen langs norske fjordarmer, vandrere langs Bryggen i Bergen, fastboende i Venezia, Barcelona eller på Mallorca virkelig begynne å bekymre seg. Denne statistikken er for øvrig mangelfull, skriver Epler Wood, ved at den ikke får med seg den nasjonale turismen. Kina har 55 millioner besøkende hvert år, men 3,63 milliarder kinesere reiser lokalt. Og denne lokalturismen øker mest, særlig i Asia, åstedet for den nye store reiseboomen, hevder forfatteren. Dette betyr massiv utbygging av hoteller, infrastruktur og flyplasser – noe som kan være et gode, for turisme skaper vekst om den styres.

Imponerende sakkunnskap

Gjennom ni tette, kunnskapsmettede kapitler får vi innsikt i de økonomiske sidene ved turismen (både positive og negative), cruiseindustrien, flyplass-segmentet og flyselskaper, hoteller, overnattingssteder, turoperatører og såkalt destinasjonsdrevet turisme. Her er siste tilgjengelige statistikk, lokale, nasjonale og internasjonale case-studier og en saklig diskusjon rundt gode og mindre gode sider ved denne globale industrien. Dette er ikke nødvendigvis en bok du leser fra perm til perm, men bare ett av disse kapitlene er nok til å gi en dypere innsikt i et tema som bare blir viktigere i årene som kommer.

CO2-utslippene forventes å øke med 100–300 prosent, energibruken med 154 prosent, vannforbruket med 152 prosent og generelt avfall med 251 prosent.

Den delen av industrien som får sterkest negativt søkelys, er cruisesektoren. Forfatteren er skarp i sin kritikk av dårlig arbeidsmarkedspolitikk innen bransjen. I tillegg kommer manglende avfallshåndtering, skatteunndragelser og en form for mafialiknende press og taktikk mot små (og noen ganger større) havner for å betale så lite avgifter som mulig. Denne næringen er også blitt utsatt for journalistisk granskning i norske aviser denne sommeren. Ifølge Klassekampen (19.7.) er ingen av de 100 nye cruiseskipene som er under planlegging, nullutslippsskip. I samme artikkel kan vi lese at et cruiseskip som brenner 40 tonn drivstoff om dagen, vil slippe ut like mye CO2 som 13 000 dieselbiler som kjører 40 kilometer daglig.

En optimistisk grunntone