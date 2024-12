Trumps seier og det liberale hegemoniets tilbakegang

USA / Den europeiske politisk-mediale eliten fremstiller Trump som den nye Hitler, men har det likevel svært travelt med å underordne seg USA økonomisk, militært og politisk. Glenn Diesen analyserer USAs situasjon nå.

Trumps valgseier burde ikke ha kommet som noen overraskelse. Det liberale hegemoniets æra er allerede over, og en korreksjon er på høy tid. Det liberale hegemoniet er ikke lenger liberalt, og hegemoniet er utslitt. Trump blir ofte beskyldt for å være ‘transaksjonistisk’, men en avideologisering av USA og en tilbakevending til pragmatisme er akkurat det landet trenger.

Forandring eller bevaring av den uholdbare status quo?

Et overveldende flertall av amerikanerne mener at landet er på vei i feil retning, noe som plasserte Harris som sittende visepresident i en ugunstig posisjon. Hun kunne ikke distansere seg tilstrekkelig fra president Bidens politikk, noe som innebar at hun måtte ta ansvar for de siste fire årenes fiaskoer. Budskapet om «turning the page» ga ikke gjenklang, og hun ble sittende igjen med det meningsløse slagordet «joy» – noe som bare demonstrerte hennes avstand til amerikanernes voksende bekymringer.

Harris måtte ta ansvar for de siste fire årenes fiaskoer.

Landegrensene har vært vidåpne, mediefriheten er på vikende front, myndighetenes overstyring øker, og amerikansk industri er ikke lenger . . .

