«Trump, the whole Trump and nothing but the Trump»?

Under en mørk sky av vulgære Donald Trump later det til at det er blitt fritt frem å bløffe. For alle.

Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskiöld-programmet. (Styreleder i Ny Tid).

Når det gjelder Trump, er det tydelig at alt er tillatt, sier Intercepts Glenn Greenwald. Spiser Trump barn til frokost? Befølte han Theresa May i Det hvite hus? Er han betalt av russisk etterretning? Mediene er fulle av «Trump, the whole Trump and nothing but the Trump».

Glenn Greenwald er en journalist som bedriver kildegranskning (eldre pressefolk vil huske den øvelsen) – også når det gjelder fortellingene om Trump. Er bildene av menneskehavet under innsettelsene av Obama og Trump tatt på sammenliknbare tider? Er rapporten om Putins hacking av det amerikanske valget og andre områder pålitelig? Ja, hva var det egentlig som sto i CIA-rapporten om Putins rolle under valgkampen?

Hvis trumpsk isolasjonisme går ut på å legge ned de 800 militærbasene USA har i over hundre land, bør vi applaudere.

La oss se på hvordan NRK jobber: I motsetning til Greenwald hadde NRK sin spesielle journalistiske vri rundt offentliggjøringen av CIA-rapporten om Putin da jeg slo på radioen en morgen i januar: NRK hadde ikke lest rapporten selv. Det kan imidlertid enhver gjøre. Men CNN hadde visstnok lest den og laget et program – som så tankesmien Agenda visstnok hadde sett. Og en av Agendas tankesmeder var dermed «ekspert» og kunne derfor intervjues av NRK til morgensendingene og fortelle om at det nå var bevist at russiske myndigheter hadde blandet seg inn i amerikansk valgkamp.

Problemet er at CIA-rapporten ikke beviser noe som helst. Les den selv. Ikke et fnugg. Bare påstander.

Eller ta dette: Når Hillary Clinton i en epost som vi har fått tilgang på gjennom Wikileaks, skriver at hun som politiker må snakke med to tunger, sier hun egentlig at vi må regne med at hun juger. Slik skjuler Hillary sin vulgaritet. Trump, derimot, gir blaffen. Og mediene grafser villig. Trumps kvinneaffærer får gjerne se dagens lys, i motsetning til hva John F. Kennedys natteliv tillot. Det vulgære språket til Nixon og Johnson tilfløt ikke avisspaltene, selv om pressen var klar over det. At Reagan hadde tette bånd til mafiaen er luket ut av festversjonen fra hans presidenttid. Trumps løfte om å sette «America First» glir glatt inn i amerikanske valgkamper:

«A Time for Greatness» – Kennedy, 1960.

«Come Home, America» – George McGovern, 1972.«He’s Making us proud again» – Gerald Ford, 1976.

«Why Not the Best?» – Jimmy Carter, 1976.

«America First» – Pat Buchanan, 1992.

«A Stronger America» – John Kerry, 2004.

«Country First» – 2008, John McCain.

«America’s Comeback Team» – 2012, Mitt Romney.

Men lite slår Obamas tale til soldater om USA som «the only indispensible nation». Det betyr at resten av oss er «dispensible», det vil si unnværlige, noen som kan ofres om nødvendig. Kan det tenkes noe mer vulgært? Har Brende protestert? Hva ville skjedd hvis Trump hadde sagt noe liknende?

Trump-slagordet «Make America Great Again» er hverken revolusjonerende eller sjokkerende. USA er bygget på utslettelsen av fire millioner urfolksindianere, der restene i dag holdes i skammelige leire. USA er også landet som er reist med rikdommer akkumulert fra hundretusener afrikanske slaver, hvis etterkommere i dag er overrepresentert i fengslene i dette verdens mest fengselstette land. Fanger som brukes som moderne slaver til å lage hvitevarer for en superprofitterende og voksende privat fengselsindustri.

Hvis trumpsk isolasjonisme går ut på å legge ned de 800 militærbasene USA har i over 100 land, bør vi applaudere. Da vil verden bli sikrere. Selv om alle imperiesammenbrudd kommer med smerte, også for de undertrykte, bør det ønskes velkommen av alle som mener fred er det beste. Det vil fortjene en fredspris.

Fortjener Trump kritikk? Selvsagt. Men den skal være velfundert. Fortjener USA et edruelig blikk? Trump har langt på vei allerede blitt en katastrofe. Men det fratar ikke mediene ansvaret for å operere anstendig hvis de vil ha vår tillit. I så måte lever vi ennå i et pre-truth-samfunn.

