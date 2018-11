Trollmenn og profeter om naturens fremtid

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter per august 2018

The Wizard and the Prophet: Two Remarkable Scientists and Their Dueling Visions to Shape Tomorrow‘s World Charles C. Mann Alfred A. Knopf USA

Vitenskapsjournalisten Charles C. Mann er mest kjent for de to bøkene 1491 og 1493, som handler om Amerika før og etter Columbus – skildret som en kulturskapt økologisk transformasjon full av uventede sammenhenger. Blandingen av parasittologi, demografi, økologi og agronomi går igjen i den nye boken – som handler om fremtiden så vel som om historien.

Mann tar del i sin egen historie og trekker veksler på sin virksomhet som reporter verden over, der jordbruk og økologi har stått i sentrum. Boken innledes med et møte med den legendariske mikrobiologen Lynn Margulis, som dukket opp i hans eget nærmiljø i ungdommen, og som han siden møter som foreleser på universitetet. Med et distansert vitenskapelig blikk på menneskehetens situasjon – kanskje balansert av en varm kjærlighet til mikrobiota – viste hun en hurtigfilm av bakterier i en petriskål der de formerer seg rundt en klump med næring. Snart skyter bakteriebefolkningen enorm fart, stanger mot kanten av skålen, fortærer den siste næringen – og dør. For Margulis var sammenlikningen med menneskets situasjon ikke en løs analogi, men et ufravikelig utslag av de samme naturlovene.

Profetiske grensevakter

At vi lever under naturens absolutte begrensninger og må innrette oss deretter, er hovedbudskapet til «profeten» i boken, William Vogt, som i 1948 ga ut sin Road to Survival. Vogts advarsler ble ledsaget av urovekkende kampskrifter og skånselløse tordentaler, som Osborns Our Plundered Planet, Ehrlichs The Population Bomb og Roma-klubbens Limits to Growth. Hvilke opplevelser ligger bak miljøprofetenes kall?

Mann tar del i sin egen historie og trekker veksler på sin virksomhet som reporter verden over, der jordbruk og økologi har stått i sentrum.

Mann legger vinn på å beskrive Vogts vei fra hobbyornitolog til miljøverner, og utforskningen hans av økologiens subtile sammenhenger som avslører livets sårbarhet. I Vogts ungdom førte kampen mot malaria til at våtmarker over hele USA ble tørrlagt, også på hans elskede Long Island, med fatale konsekvenser for fuglelivet. Vogt førte kampanjer og protesterte, men ble stående som et forbistret vitne uten tilhørere: Menneskets interesser kom i første rekke – glem fuglene! Gjennombruddet kom da han undersøkte økologien omkring peruanske skarvkolonier, som «leverte» guano-gjødsel – som bokstavelig talt solgte som hakka møkk på verdensmarkedet – inntil overfiske i havet rundt skarvkoloniene knakk fuglebestanden. Blikket for slike åpenbare og dessuten mer intrikate sammenhenger hjalp Vogt til å snu om på budskapet: Også menneskets interesser rammes før eller siden av rovdrift og blindhet for naturens sammenhenger.

Vogt oppsummerer sin profetiske visjon i det geniale begrepet «bærekraft», som opprinnelig er hentet fra skipsfarten. Som Malthus påpekte, vokser befolkningen i fordoblinger, mens produktiviteten i jordbruket stiger i en slakere kurve. Vogts profetiske formaninger: «Lev mer beskjedent», «unngå sprøytemidler», «spis lavere på næringskjeden» – oppleves kanskje som nødvendige, men synes for mange umulige å gjennomføre i stor stil. Skuta er for stor til å snus raskt, fastslår Mann lakonisk.

Trylleri og illusjoner

Når vi ennå ikke har latt profetene skremme oss til måtehold, befolkningskontroll og unntakstilstand, er det mye fordi vi har lyttet til andre stemmer – særlig fra «trollmennene» iblant oss. Den andre figuren i Manns dobbeltportrett er nobelprisvinneren Norman Borlaug, mannen bak den grønne revolusjonen, som er blitt gitt æren for å ha reddet en milliard mennesker fra sultedøden.