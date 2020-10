TEKNOMAKTENE: To nye bøker om menneske og teknologi: Vi påvirkes alle av det trykkammeret sosiale plattformer som Facebook skaper. Og hva med NRK, skal de delta aktivt i en slik en slik utvikling?

Mennesket og teknomaktene. Hva gjør de nye teknologiene med oss?

Forfatter Dag Hareide, Aschehoug

Det store spillet. Hvordan overleve i algoritmenes tidsalder

Forfatter Bår Stenvik, Cappelen Damm

Gandalf rir på ørnenes rygg til Dommedagsberget og redder Frodo og Sam fra døden. De frie borgerne i Midgard går seirende ut av slaget ved Mirannion, og Aragon blir kronet til konge av Gondor. Hobbitene kan reise hjem til fest i Hobsyssel, og slik ender det tredje tideverv. Men hvor er vår tids Gandalf? Hvem kan redde oss fra dagens Sauroner, teknomaktene, som allerede er godt i gang med å fortære vår sjel og vår identitet?

Det skal ikke mye fantasi til for å se for seg naturverneren, samfunnsdebattanten og menneskerettighetsaktivisten Dag Hareide som en Gandalf-skikkelse. Men der Gandalf hadde en magisk stav og trolldomskunster i ermet, har Hareide bare bekymring og mange spørsmål. Det finnes heldigvis noen gode hjelpere der ute, slik som journalisten Bår Stenvik, som kommer med forslag til kur. Hver for seg har Hareide og Stenvik skrevet to av Norges viktigste sakprosabøker denne høsten.

Et nytt tideverv

Hvorfor en slik fantasifull innledning, basert på hvordan triologien Ringenes Herre (1954–55) av J.R. Tolkien (1892–1973) slutter? Jo, fordi vi faktisk står foran et nytt tideverv. Dagens teknologiske kvantesprang skjer mye fortere enn før, og vi rekker ikke i tilstrekkelig grad å ta inn over oss hverken de sosiale, politiske eller kulturelle implikasjonene. Både Hareide og Stenvik roper et såpass kraftig varsko at jeg blir rystet langt inni margen.

La oss starte med Dag Hareide. Han er ingen lettvinthetens mann, men en godt skolert generalist. Gjennom de siste fire årene har han reist, søkt og lett seg frem til de viktigste teknologiske gjennombruddene i dette århundret og analyserer seg frem til hva disse betyr for menneskers kropp, sinn og samfunn. Hareide har intervjuet over 200 eksperter og lest mer enn 200 bøker og hundrevis av publikasjoner.

Hareide er positiv til teknologi og mener at rundt 80 prosent av de teknologiske gjennombruddene er av det gode, og at eventuelt 20 prosent kan klassifiseres som negative. Men det er nettopp de siste som kan være skjebnesvangre. Hvorfor det? Fordi vi er på vei inn i et stort, ukjent eksperiment, med mye manipulasjon. Hareide siterer historikeren Yuval Harari som sier at «kropper, hjerner og sinn vil bli det 21. århundres viktigste produkter».

I algoritmenes tid

De første 150 sidene i Hareides bok er viet samfunnsendringer. Han er eksempelvis innom den autoritære overvåkningen som brer om seg i Kina og algoritmenes evne til å trigge våre følelser og ergo styre våre preferanser.

Det siste skriver også Bår Stenvik utførlig om. Hver gang vi søker etter noe på nett, gir vi teknoselskapene muligheter til å kombinere flere og flere datapunkter og forutsi mer av atferden vår, så de kan tjene penger på oss. Vi kategoriseres etter hvilke emojis vi bruker, og farten jeg leser med (det vil si hva som fanger oppmerksomheten vår). Derfor vil saker tilrettelegges for meg, jeg blir «stimulert» til å utvikle visse preferanser. Algoritmene «lukter» når jeg er sliten, og er klar for å distrahere meg med en trailer for en ny Netflix-serie, skriver Stenvik. Vår «oppmerksomhet» blir dermed fanget og omsettes i en lønnsom handling, eller det Stenvik kaller en spådom om våre fremtidige preferanser som ulike interesser kan tjene penger på. Vi er med andre ord mye mindre frie enn vi tror. Dette minner litt om Vidunderlige nye verden av Aldous Huxley, fra 1932 (1948).

En god del av dette er kjent stoff for dem som følger med og som kanskje har lest Shoshana drapsroboter. Når vi ikke lenger står overfor en fiende vi kan se, avstumpes vi og går over i «spillmodus». Dette er science fiction virkeliggjort rett foran øynene våre. Uten at vi debatterer det i tilstrekkelig grad på forhånd.

Faren er at vi foretrekker inntrykk som lar seg fordøye raskt, og som raskt lar seg like og dele.

Sosiale mediers «uskyld»

Begge forfattere er opptatt av at Facebooks uskyld er en myte. Det farlige ligger i at vi beviselig foretrekker inntrykk som lar seg fordøye raskt, og som raskt lar seg like og dele. Det kan være kort vei derfra til at vi fristes av mer ekstremt innhold. Dessuten har Facebook automatisk sluset brukere til flere av de høyreorienterte Qanon-gruppene (høyreorientert konspirasjon) men lover nå å slette slike grupper. Facebook har gjennom sin plattform også vært indirekte medansvarlige for folkemord på rohingyaer i Myanmar. Vi påvirkes alle av det trykkammeret mange av de nye sosiale plattformene skaper. Men de vil helst slippe å ta ansvar for det, så lenge flere klikk generes slik at annonsører og andre fortsatt betaler for tilgang.

Personlig synes jeg det er vanskelig å forstå at vårt flaggskip, NRK, stadig vekk inviterer folk som har lagt ut noe «skarpt» på sosiale plattformer, til Dagsnytt 18. Dette er som oftest klikk-agn for å skape emosjoner og ergo en høyere plassering i nyhetsstrømmen. Skal NRK være med på en slik utvikling?

Hareides testamente til verden

Neste hoveddel eller 150 sider av Hareides bok viser mange sider viet potensielle endringer i hva det vil si å være menneske. Han drar opp teknologiens Pandoras eske. Den er bortimot uuttømmelig. Vi er innom kunstig befruktning, eggdonasjon, livmor til salgs, og en kvinne på 72 år som har født et friskt barn. Vi får innsikt i transhumanismens drøm om evig liv og null smerte og andre nye scenarier med såkalte cyborgere, en blanding av menneske og maskin. Det er her vi går inn i kampen om vårt menneskelige «jeg», der muligheten for fremtidig «oppgradering» av oss selv er grenseløs.

Vi står overfor en ny genetisk konstruert overklasse.

I en verden hvor penger og makt er svært ulikt fordelt, står vi overfor en ny genetisk konstruert overklasse, skriver Hareide. Ja, kjære leser, du kan trekke på skuldrene og si at dette er da overspente greier. Men nei, Hareide har gjort hjemmeleksen sin, og alt han skriver, er belagt med kilder. Disse kan selvsagt ettergås og tolkes i et annet lys. Vær så god. Aschehoug burde ha spandert på seg et register, noe som ville ha lettet lesingen for den som nå vil skrive på en oppfølger av Hareides verk.

Han har gitt oss en maktanalyse i bunnen, som er helt nødvendig. Teknologi er i utgangspunktet nøytralt og kan brukes godt eller dårlig, Men hvem eier de nye teknologiene, hvem står bak, hvem trekker i trådene? Vi blir kjent med de store som holder til i USA (som for eksempel Apple, Microsoft, Amazon, Facebook og Alphabet), men også en del andre, inkludert de nye superselskapene i Kina (Alibaba, Tencent og Baidu).

Konstant lykke er dehumaniserende

Jeg leser denne boken som Hareides samfunnsengasjerte og intellektuelle testamente til verden. Det er humanisten som skriver til oss – han diskuterer med seg selv de store spørsmål: Hva er et liv? Hva er det gode liv? Hva er lykke? Hva er mening?

Boken blir dermed et kraftfullt oppgjør med teknomaktenes forestilling om konstant lykke. Konstant lykke er dehumaniserende, i den forstand at det kolliderer med andre verdier som frihet, kjærlighet, håp og rettferdighet. Transhumanismens må derfor møtes med en ny bevissthet om verdier og moral.

Både livet og vår bevissthet er noe som er gitt oss som mennesker, skriver Hareide. Ut av dette har vi skapt begrepet «menneskeverd». Det er dette menneskeverdet som nå trues av det teknomaktene holder på med. Menneskerettigheten og det representative demokratiet er et resultat av det menneskeverdet vi har klart å skape for menneskeheten, og det må vi hegne om.

Dag Hareide har både etos og logos, og er ikke redd for bruk av mye patos.

Digital dugnad

Dag Hareide har både etos og logos, og er ikke redd for bruk av mye patos. Sett i lys av hans lange fartstid og mange viktige gjerninger og bokutgivelser er ikke det noe problem. Bår Stenvik, som nøktern journalist, bruker ingen patos, men har absolutt nok etos og logos. Selv om han ikke bruker ord som «menneskeverd», er han likevel ikke fremmed for luftige resonnementer om at «kunsten skal være et speil, fortellinger og metaforer som lar oss se verden med nye øyne» og at derfor «må vi ikke la oss lure til å automatisere kreativiteten».

Stenviks bok utfyller på en del områder Hareides storverk. Der Hareide på slutten nesten virker utslitt etter å ha fartet verden, nettet og diverse møter, bøker og tidsskrifter rundt, og setter strek uten å ha overskudd til å komme med noen konkrete løsningsforslag, trår Stenvik til: Det handler om skattlegging av bruk av våre data, og at vi her til lands må bygge egne modeller og ordninger for datainnhenting og bruk, og ikke bare stole på internasjonale giganter. Midt i boken kommer en side som heter digital dugnad. Dette er Stenviks lille manifest for god databruk og politikk.

Mens vi i Norge de siste 40 årene har beveget oss bort fra kollektive løsninger, kan de konkrete data-farene vi nå står overfor, hjelpe det offentlige «til å slå tilbake», mener Stenvik. Datahøsting fra norske borgere må i størst mulig grad organiseres slik at den kollektive verdien tilbakeføres til oss alle. Offentlige tilsynsmyndigheter skal kunne kreve åpenhet og innsyn i algoritmer og kildekoder for å sikre at norske data brukes på forsvarlig og etisk vis.

Og mens du og jeg betaler 33 prosent skatt, betaler Google en promille, selv om de hadde to milliarder i annonseinntekter i Norge i 2015. Vi trenger derfor en grunnrenteskatt på digitale tjenester.

Teknomaktene er noen monstre. De eksisterer ikke i en fiktiv verden à la Ringenes herre. Gandalf Hareides og Frodo Stenviks bidrag i kampen for å bevare vår sjel og vår menneskelige identitet er verdig en storartet fest med fyrverkeri, både i Hobsyssel og der du er. Ikke bare lik og del – løp og kjøp!

Noen av de norske databudene fra Bår Stenviks Det store spillet: