Trangen til å bli sett og anerkjent

FIKSJON : Stridighetene i mediemogulfamilien om konserntronen tilspisser seg ytterligere i HBO-serien Succession, som på imponerende og medrivende vis evner å ta pulsen på samtiden og storkapitalistisk forretningsvirksomhet på sitt mest brutale.

Det tok meg noen episoder å komme skikkelig inn i HBO-serien Succession, siden hele karaktergalleriet er så påfallende usympatisk. Men gradvis ble dette noe av selve fascinasjonen.

Succession er riktignok ingen enslig svale i så måte. I den såkalte nye gullalderen for tv-drama som langt på vei startet med HBOs The Sopranos (selv om Seks fot under og Sex og singelliv fra samme kanal også skal ha sin del av æren), har flere fremtredende serier nærmest konkurrert om å ha de mest usympatiske og moralsk tvilsomme hovedkarakterene. Tony Soprano fra The Sopranos har sine tiltalende karaktertrekk, men kan også sies å være en voldelig sosiopat. Til tross for at Breaking Bads protagonist Walter White først fremstilles som en samvittighetsfull og kreftsyk familiefar, utvikler denne serien seg til et portrett av en psykopat – mens «sjarmerende drittsekk» er en treffende beskrivelse av Mad Mens markedsføringsgeni og kvinnemagnet Don Draper.

Også rent kvalitetsmessig fortjener Succession å sammenlignes med alle disse seriene. Samtidig kan man trekke tematiske linjer tilbake til amerikanske såpeserier som Dallas, Dynastiet og Falcon Crest.

Et vulgært kongehus

Succession handler om en fiktiv mediemogulfamilie i USA, med alt det innebærer av maktkamp, intriger og begjær etter å overta . . .

