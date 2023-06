Totalitarisme før og nå

IDEOLOGI / Ved å enes om en egnet ‘fiende’ gjenfinner et desintegrert samfunn en sammenheng, energi og mening. En totalitær propaganda har ført frem til at man nå vil la Ukraina bruke F-16 jetfly overfor atommakten Russland – med de store konsekvenser det kan medføre.

Er det mulig å se en dypere totalitarisme eller ideologi bakenfor vår tids storpolitiske

ensretting – spesielt når det gjelder den eskalerende krigen i Ukraina?

La meg prøve – både ut fra Hannah Arendts store verk The Origin of Totalitarianism fra 1951 og i dag med boken The Psychology of Totalitarianism (av Mattias Desmet, Chelsea Green Publishing, London, 2022).

Året før Arendt dør i 1975, kommenterer hun totalitarisme-boken hun skrev på rundt 25 år tidligere. Her poengterer hun i et intervju med The New York Review at totalitarisme kan oppstå der folk har en forakt for situasjonen de er i, likegyldighet, stor frustrasjon, eller der de ikke lenger vet hva de kan tro på – der nærmest hva som helst skulle kunne være bedre. Man ønsker forandring. Totalitære ledere benytter seg av dette ved å organisere de frustrerte, og artikulerer en ideologi, en ‘fiksjon’ som lover en forandring mot noe ‘bedre’.

«Samme hva han gjør, og om han har drept 10 millioner, er han fremdeles en klovn.»

I likhet med dette skrev Arendt i 1951 hvordan Hitler fikk folk flest til å tro på fiksjonen om at ‘den jødiske elitens konspirasjon’ hadde skylden – samt ut fra naturen at alle som ikke var ‘egnet til å leve’, måtte utslettes. Og lenger østover klarte Stalin å overbevise folk flest om at man måtte utslette den undertrykkende borgerlige klassen, som ‘en døende klasse’ ut fra en historisk nødvendighet.

Men i 1974 kommenterer Arendt også hvor opptatt vi egentlig er av slike totalitære ledere som Hitler og Stalin. (Spør deg selv her underveis hvorfor verden er så orientert mot enkeltpersoner som Putin, Biden eller Zelenskyj.) Arendt hadde nemlig i mellomtiden skrevet boken Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality . . .