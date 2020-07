FEDRESAVN: Sibylle Lacan, datter av psykiater og psykoanalytiker Jacques Lacan, forteller om en sår farsrelasjon i denne korte, men sterke memoaren.

A Father (2019)

I A Father forteller Sibylle Lacan (1940–2013) om forholdet til en fraværende far, den berømte franske psykoanalytikeren Jacques Lacan (1901–1981). Faren forlot familien, moren Marie-Louise Blondin, søsteren Caroline og broren Thibaut samt Sibylle, til fordel for den nye partneren Sylvia Bataille (forfatteren Georges Batailles ekskone) og sin andre datter Judith (1941–2017). I offentligheten var Judith hans eneste datter, til tross for at hun ikke bar etternavnet hans, siden foreldrene ikke var lovlig skilt fra sine respektive forhenværende da hun ble født.

Tomrommet etter far

Boken åpner med setningen «Da jeg ble født, var faren min allerede ikke der lenger.» Under oppveksten i Rue Jadi visste Sibylle at hun hadde en far, men at det var en far som ikke alltid var der. For henne og søsknene var moren alt: omsorg, kjærlighet, trygghet og autoritet. Men hun kunne likevel ikke fylle tomrommet etter faren, som gradvis vokste i Sibylle. Savnet etter en tilstedeværende far preget hele hennes liv.

Moren kunne ikke fylle tomrommet etter farens fravær.

Hun skriver at «han var en periodisk far, en far i fragmenter», en mann som kom og gikk. På samme måte er A Father fortalt i fragmenter, der Sibylle beskriver korte situasjoner med en far som aldri er ordentlig til stede. Mange av situasjonene er kun beskrevet med et par setninger og oppleves som ufullendte av meg som leser. Jeg blir nysgjerrig på mer, og leser side etter side uten å få dette behovet mitt oppfylt, akkurat som Sibylle, som stadig og uten hell forsøkte å komme tettere innpå den flyktige faren.

Relasjonen vises i tomrommene

Den lille boken virker først som en komprimert versjon av Sibylles virkelighet – jeg ønsker i hvert fall å tro det. Men tomrommene og mangelen av ord på begge sider beskriver smerten hennes og er betegnende for relasjonen hun har til faren.

Når Sibylle trengte penger, pleide hun å møte faren – ofte på dyre restauranter. Det første han sa til henne da, var alltid: «Hva vil du ha?»

Hun svarte at hun først og fremst ville se ham, snakke med ham , men han ønsket aldri å snakke om privatlivet sitt med henne og opptrådte derfor upersonlig, med en tydelig emosjonell distanse.