To testamenter over livet

HELVETE : Er det mulig samtidig å berøre fire store temaer, som synd og ondskap, kunnskaps- og erobrertrang, relasjoner og konkurranse, eller selve dødsangsten? La meg prøve i dette essayet – om Thomas Hylland Eriksen og Dante.

Man kan vel si at Thomas Hylland Eriksens nye bok Syv meninger med livet (Kagge Forlag) er et slags testamente fra hans hånd, slik det oppsummerer et langt liv og mye innsikt. Hans liv er de siste årene blitt satt på prøve med kreften, noe som ga ytterligere livsvisdom for denne sosialantropologen eller pilegrimen – slik han observerende har fartet verden rundt, eller her i Norge spesielt har delt sin kunnskap gjennom forelesninger og bøker.

La meg lese boken mot en annen «pilegrim» – Dante Alighieri og Den guddommelige komedie (La Divina Commedia), fra over 700 år siden. Komedien er et annet «testamente» over et levd liv, der det hinsidige kristne virkelighetsbildet fra middelalderen dominerer. Den står i en interessant kontrast til det sekulære dennesidige bak Syv meninger. Men er de så forskjellige?

Eksempelvis formidler Hylland Eriksen myten om de to ulvene. En bestefar sier til sin sønnesønn: «Jeg har to ulver . . .