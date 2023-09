To om palæstinensernes tragedie

Palestina. Israels ran, vårt svik

ISRAEL / Da Knesset i 2018 vedtog den såkaldte nationalstatslov, der definerer Israel som en jødisk stat, undergravet den legitimiteten af deres egen stats eksistens som demokrati. Og her toppede det norske oliefondet listen over 725 europæiske finansinstitutioner, som har investeret i 50 selskaber med tilknytning til de ulovlige bosættelser på Vestbredden.

Palestina. Israels ran, vårt svikPalestine Hijacked. How Zionism Forged an Apartheid State from River to Sea

Forfatter Thomas Suárez Olive

Branch Press, USA

I marts 1949 advarede en CIA-rapport om konsekvenserne af, at verden anerkendte den nye stat Israel de jure, uden at den lå bag anerkendte grænser, og uden at den havde fået nogen som helst anerkendelse fra arabisk side. «Nærøsten står næsten helt sikkert overfor udsigten til dybe og tiltagende uroligheder som følge af Israel, hvilket kan komme til at vare årtier», hed det næsten profetisk i rapporten.

Israels første premierminister, David Ben Gurion, havde proklameret den nye stat den 14. maj 1948, og det efterfølgende forår var regionen kommet gennem den første krig, hvor israelerne var kommet til at sidde på 78 prosent af det landområde, som skulle have været delt i to stater. De . . .