To jenter med samlede hender stirrer uttrykksløst i bakken

AFGHANISTAN : Sangin – i løpet av tjue år med krig har dette området vært den blodigste slagmarken. Det minner om romerske ruiner. I 2001 sultet én av tre afghanere – nå sulter én av to.

Landskapet er gult. Mil etter mil langs veien, timer med gul sand. Gult støv. Nå og da litt grått, der en mine har eksplodert, eller en bombe har truffet målet. Plutselig, når det virkelig er helt øde, viser Google-kartet Sangin, og det går opp for oss at vi faktisk er fremme. For Sangin finnes ikke mer.

