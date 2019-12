Tilladelse til massemord

NARKOKRIG: Hvad sker der, når man giver udøverne af statsmonopoliseret vold ikke blot tilladelse til at dræbe, men lover dem straffrihed? Så skaber man «en legal struktur for massemord», som en demonstrant udtrykker det i en ny dokumentar om narkokrigen i Filippinerne.





Et halvt år inde i den såkaldte narkokrig i Filippinerne interviewede jeg to ældre kvinder i det ydre Metro Manila nær lufthavnen. Begge havde mistet sønner, da uidentificerede personer skød dem ned. Begge frygtede for sit eget liv, fordi de var sikre på, det lokale politi stod bag drabene, og fordi de var fast besluttede på at kræve retfærdighed, selvom de var næsten lige så sikre på, at de aldrig ville opnå det.

Efter at have tilbragt dagen i deres (dybt forarmede) kvarter, tog jeg til en af de ældste og dyreste gated communities i Metro Manila, Forbes Park, hvor jeg var inviteret til reception med danske diplomater og expats. Den aften fik jeg at vide, at jeg skulle holde op med at skrive så meget om krigen mod narko og de udenretslige drab. I stedet skulle jeg skrive om alle de gode ting, præsident Rodrigo Duterte gjorde.

Før jeg havde genvundet fatningen efter at have hørt diplomater fra et land, der praler af sin ytringsfrihed, fortælle en journalist hvad hun skal skrive om og hvad ikke, fulgte en anden diplomat op: «Du ved, krigen mod narko påvirker ikke rigtig vores dagligdag.»

Wow, no shit, Sherlock. Hvordan skulle den dog også kunne påvirke dagligdagen i Forbes Park? Men for de to kvinder, der sørgede over tabet af deres sønner i et fattigt squatterområde blot nogle togstationer væk fra dette velbevogtede nabolag, påvirker det dagligdagen temmelig meget.

Indimellem kan det imidlertid forekomme, som om alt allerede er sagt om Dutertes narkokrig. Den går efter fattige stofbrugere, ikke rige narkobaroner. Den skaber overfyldte fængsler og overfyldte lighuse. Narkoindustrien som sådan er i bedste fald kun mildt påvirket af situationen. Krigen har skabt den perfekte straffrihed for drab på hvem som helst, som nogen ikke kan lide, heriblandt politisk oppositionelle. Og ja, de officielle tal på, hvor mange, der er dræbt af politiet, er kun toppen af isbjerget; ud af de tusinder af uopklarede skuddrab i gaderne, står politiet bag mange af dem.

On the President’s Orders Instruktører Olivier Sarbil og James Jones

De eneste, som benægter disse fakta, er enten såkaldte DDS’ere – Duterte Diehard Supporters (af hvilke mange i øvrigt ikke benægter fakta, de er bare ikke oprørte over dem) – eller ganske enkelt kynikere, som er aldeles uberørte over de faktiske liv, der går tabt og bliver ødelagt, og af forskellige årsager har interesse i at flytte fokus.

Drab og drab

Har vi så virkelig brug for endnu en dokumentar om dette? Jeg er ikke sikker. Handling ville være mere nyttigt. Men hvis den franske prisvindende dokumentarfilmskaber Olivier Sarbil – der om sig selv fremhæver, at han blev kritisk såret under dækningen af krigen i Libyen – kan få flere mennesker til at indse, hvad der foregår i Filippinerne On the President’s Orders (som hans dokumentarfilm hedder), så fint nok.Dokumentaren – der har premiere på CPH:DOX – stiller skarpt på Caloocan, en kraftigt urbaniseret del af det nordlige Metro Manila. Valget af netop denne location skyldes, at det fra starten var en af de mest voldelige zoner i narkokrigen, hvor ligene hobede sig op. Som reaktion på borgerprotester blev politichefen udskiftet, og i en kort periode ophørte drabene næsten. Indtil de blev genoptaget i en ny form.

Film som denne burde bidrage til at få narkokrigsapologeterne til at tænke sig om en ekstra gang, men det gør den nok ikke.

Som sådan er location velvalgt, og fortællestrukturen er godt skruet sammen. Holdet bag dokumentaren er også lykkedes med at skaffe værdifulde interviews og kilder blandt politi såvel som civile indbyggere, ligesom optagelserne er dygtigt udført og redigeret.

Dem, der bliver tilbage

Snarere end et fransk dokumentarfilmhold (eller en dansk freelancejournalist) er de modige fagfolk, som fortjener respekt for deres utrættelige og frygtløse dokumentariske indsats, de lokale filippinske journalister, der bliver udsat for alle mulige former for repressalier for at passe deres arbejde. Fra at blive overfaldet og dræbt – Filippinerne har længe været et af verdens farligste lande for journalister, og det er ikke blevet bedre under Duterte – til at blive konstant chikaneret med retssager, som for eksempel redaktørerne af medieplatformen Rappler aktuelt bliver det.

Ikke desto mindre viser On the President’s Orders med al (u)ønskelig tydelighed hvordan den filippinske præsident har skabt «en legal struktur for massemord», som en demonstrant, der optræder i dokumentaren, udtrykker det. Film som denne burde bidrage til at få narkokrigsapologeterne til at tænke sig om en ekstra gang, men det gør den nok ikke.