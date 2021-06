Til NATOs disposisjon

NATO: Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.





Av Kjell Cordtsen

ORIENTERING Nr. 15/16 1972

Forsvarsminister Alv Jacob Fostervoll har uttalt at dette skjedde uten de ansvarlige politiske myndigheters viten og han lovet å trenge til bunns i saken.

Det lød kanskje beroligende.

Men i det samme intervjuet med Dagsrevyen erklærte Fostervoll at planer med sikte på å slå ned indre uro ikke finnes i Norge.

Det lød plutselig ikke fullt så beroligende.

Hvordan kan forsvarsministeren vite dette før han eventuelt har trengt til bunns i saken?

Det finnes nemlig ganske utførlige beviser for at slike planer finnes – og det blir da et filologisk spørsmål om de finnes i Norge, eller om de i en gitt situasjon kan bli brukt i Norge.

Det er nå snart tre og et halvt år siden Orientering, som første norske avis, brakte fotostatkopier av slike planer, utformet ved det amerikanske hovedkvarter i Europa og undertegnet av general J. P. McConnell og generalmajor B. E. Spivy.

Planene var stemplet «topphemmelig» og inneholdt retningslinjer for en regulær intervensjon i NATOs medlemsland. Norge sto her øverst på listen over de land der det skulle gripes inn i tilfelle av indre uro – og som indre uro regnes åpenbart politiske streiker og demonstrasjoner.

I dokumentets punkt e) het det videre at det materiale etterretningstjenesten i vedkommende NATO-land har samlet inn, skal stilles til de amerikanske styrkenes disposisjon. Dette skal skje «i den utstrekning den amerikanske øverstkommanderende forlanger».

Det alvorlige og dypt tragiske er at forsvarsministeren selv og det parti han tilhører, har

sveket hele sitt opprinnelige idégrunnlag.

Etter det som nå har skjedd, er det klart at slikt materiale blir stilt til USAs og NATOs rådighet også i mer normale tider. Det er jo ikke ukjent i dette landet å angi landsmenn til en fremmed makt, men det har aldri før vært regnet som en spesielt landsgagnlig virksomhet.

I dag kartlegger overvåkingspolitiet legal politisk opposisjon mot den eksisterende utenriks- og militærpolitikk; og vi vet at overvåkingssjefene i samtlige NATO-land jevnlig deltar i møter ved NATOs hovedkvarter.

Fra oppstyret omkring utnevnelsen av ny dansk forsvarsminister vet vi dessuten at det inngår i visse spesialkurs for NATO-offiserer ved Special Warfare School å skrive rapport om politiske forhold og organisasjoner i hjemlandet.

I Danmark var det SF som ble angitt; i Norge var det arbeidere ved spesielt omtalte bedrifter, SUF- og FNL-grupper. Men det kunne like gjerne vært andre arbeidsplasser eller grupperinger på venstre fløy – fra verkstedklubben på Nyland til SF, AUF og Unge Venstre. I overvåkingspolitiets arkiver finnes titusener av oss – og på innsiden av en amerikansk oberstlue fortoner vi oss sikkert alle som kommunister.

Det alvorlige er derfor ikke at bestemte grupperinger ble navngitt i en bestemt NATO-øvelse. Det alvorlige og dypt tragiske er at forsvarsministeren selv og det parti han tilhører, har sveket hele sitt opprinnelige idégrunnlag; – at de holder fast ved en allianse som mer og mer rettes mot den sosialistiske og utenrikspolitiske opposisjon i medlemslandene, og hvis maktapparat etter hvert er blitt en trussel mot disse landenes politiske suverenitet.