Til minne om Nawal El-Saadawi

Det virker som det var i går at hun satt fremfor oss. Den sterke stemmen med det radikale budskapet opplevdes som en klar kontrast til den myke hotellsofaen hun satt i.

For ganske nøyaktig ti år siden møttes vi på Grand Hotel i Oslo, i anledning 8. mars 2011 og en filmpremiere. Egypts autoritære president Hosni Mubarak hadde blitt styrtet kun én måned tidligere. Men den opposisjonelle forfatteren, legen og feministen Nawal El-Saadawi understreket allerede da at det var nå den avgjørende kampen begynte. I Ny Tid-intervjuet poengterte hun at risikoen var stor for at den demokratiske revolusjonen skulle mislykkes:

«Mubaraks menn er der fremdeles, og de arbeider med å opprettholde hans politiske makt.

. . .

