Tiden er en dam som fylles igjen og igjen

REISEESSAY / Til det sørlige Litauen, til Polen og tilbake. Hva betyr det for Reffstrups 80 år gamle svigermor i en så sen alder at tiden har slått en knute – at trusselen fra Russland har vendt tilbake? Hva vil det si å leve i en tid uten å leve i dens fremgang?

Vi ankommer Druskininkai i det sørøstlige Litauen dagen da påskeliljene blir feiret. Vi kan se blomstene da vi nærmer oss i den varme bilen, de er en stor eng, tusenvis av planter, nå sprunget ut og trukket omhyggelig over landskapet som en lys glasur eller et lokk av giftiggrønn, myk asfalt. Folk har kommet fra hele Litauen for å se det grønngule floret, fortauene er fulle av folk som går på tur, sitter i solen på kafeene, en lav summing, flere enn da vi var her i august i fjor. Nå sirkler vi rundt i bilen på jakt etter hotellet vårt og en parkeringsplass. Vår lille datter har vært bilsyk og har kastet opp flere ganger på turen fra Janowa [Janów Lubelski] i Polen, hvor vi har overnattet hos broren til kjæresten min. Landskapet har forandret seg . . .

