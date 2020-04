Thomas Piketty tager ikke et opgør med en kriseramt kapitalisme

DEMOKRATISK SOCIALISME: Pikettys siste bog handler om omfordeling og ikke så meget andet. Der er en forfærdelig masse statistik og nogle fine skønlitterære eksemplificeringer. Håbet om en grøn kapitalisme synes at være helt forsvundet.

Som de fleste sikkert kan huske, bragede den franske økonom Thomas Piketty i 2015 igennem den intellektuelle offentlighed med bogen Kapitalen i det 21. århundrede, hvor han utroligt detaljeret redegjorde for den voksende ulighed i verden. Bogen er efter sigende blevet solgt i mere end 2 millioner eksemplarer, og den formåede at sætte ord på en voksende kritik af både økonomi (som eksakt videnskab) og ulighed. Pikettys tykke bog og overvældende statistiske materiale indfangende tidsånden og gav kritikken af den neoliberale globalisering og sparepolitikken efter finanskrisen om ikke en retning, så et sprog. Og et troværdigt et af slagsen.

Selvom Piketty selvfølgelig henviste til Marx med sin titel, var han hurtig til at distancere sig fra den fødte revolutionære og koketterede sågar med aldrig at have læst Kapitalen. Invitationer fra skleroseramte centrum-venstre-partier rundt om i verden lod ikke vente længe på sig, og Piketty blev ikke blot hurtigt en reference for resterne af venstrefløjen, han fungerede også som rådgiver for politikere som James Corbyn i Storbritannien, Elisabeth Warren i USA og Rahul Gandhi i Indien.

“Obligatorisk læsning for socialdemokrater”

Nu har Piketty så udgivet en ny voluminøs bog, Kapital og ideologi, der allerede går sin sejrsgang i det ekstreme centrums forskellige aviser. I Danmark har tidligere udenrigs- og finansminister Mogens Lykketoft anmeldt bogen meget positivt. Den er obligatorisk læsning for socialdemokrater, skriver han. Også danske Informations chefredaktør Rune Lykkeberg er svært entusiastisk og er rejst helt til Paris for at interviewe den franske stjerneøkonom. Lykkeberg kan næsten ikke få hænderne ned i bare begejstring over det nye manifest: «Thomas Piketty har et bud på en ny socialisme, som skaber både lighed og bekæmper klimaforandringerne», står der på forsiden af Information hen over et fotografi af Piketty.

Piketty har et svært mangelfuldt kapitalbegreb, der ikke har meget med kritikken af den politiske økonomi at gøre.

Hvis Kapitalen i det 21. århundrede kortlagde, hvordan uligheden er eksploderet siden 1980’erne i den vestlige verden, så forklarer Piketty i den nye bog, hvordan denne udvikling i høj grad er et resultat af ideologiske kampe. Derfor selvfølgelig titlen på bogen. Ifølge Piketty er det nemlig idéer, der driver historien frem. Politiske idéer forandrer verden. Et af bogens eksempler er Sverige, som i 1910 var et ekstremt ulige samfund, men i dag ifølge Piketty er et af de mest lige lande i verden. Hvordan fandt denne transformation sted, spørger han. Det var politiske kampe, som nedbragte uligheden.

Give alle borgere 120 000 euro

Hvis uligheden for en stor dels vedkommende er et resultat af politik, så kan uligheden nedbringes. Dette er Pikettys positive – det er hans egen beskrivelse – budskab med den nye bog. Hvis vi drejer lidt på hjulene, kan vi skabe et mere lige samfund, hvad Piketty i bogen omtaler som demokratisk socialisme. Han har en række konkrete forslag: Vi skal beskatte formuer og arv og give alle borgere 120 000 euro, når de fylder 25 år. Vi skal samtidig investere langt mere i uddannelse, som det skete i den umiddelbare efterkrigstid i USA og Vesteuropa. Og så skal vi endelig give arbejdere adgang til bestyrelsen på de virksomheder, hvor de er ansat, altså udvide lønmodtagernes repræsentation og give dem medbestemmelse – de skal have 50 procent af stemmerne i bestyrelsen. Piketty kalder det deltagersocialisme.



Pikettys forslag er sympatiske

Og det er evident, hvorfor såvel avisredaktører, debattører og politikere med stor interesse læser hans lange og helt sikkert velskrevne udredninger. Han tilbyder ikke blot en stort anlagt historisk analyse af ulighed, men han lover samtidig på én og samme tid at ændre systemet og redde det. Det kræver ikke så meget. Vi kan sagtens udbedre problemerne, hvis blot vi beskatter formuer og arv mere og mindsker uligheden ved at indføre en borgerløn, så kan vi både bevare og ændre lidt på den private ejendomsret og alt det, der kendetegner den kapitalistiske økonomi. Det er ikke overraskende, at Piketty anderkendes og anmeldes positivt i såvel Libération som Financial Times – på tværs af det forældede venstre-højre-skel er Piketty populær.