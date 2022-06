The International Holocaust Remembrance Alliance

(26. mai 2016):

Følgende, ikke juridisk bindende arbeidsdefinisjon av antisemittisme lyder:

«Antisemittisme er en viss oppfatning av jøder som kan uttrykkes som hat mot jøder. Retoriske og fysiske utrykk for antisemittisme rettes mot jødiske eller ikke-jødiske individer og/eller deres eiendom, mot jødiske samfunnsinstitusjoner og religiøse fasiliteter.»

For å veilede IHRA i arbeidet’, kan følgende eksempler tjene som illustrasjoner:

Antisemittiske uttrykk vil kunne være rettet mot staten Israel, betraktet som et jødisk kollektiv. Imidlertid kan ikke kritikk av Israel, på lik linje med kritikk av andre land, betraktes som antisemittisk. Antisemittisme anklager ofte jøder for å ha samarbeidet for å skade menneskeheten, og den brukes ofte til å klandre jøder for «hvorfor alt går galt». Den kommer til uttrykk i tale, skrift, visuelle former og handlinger og bruker nedsettende stereotypier og negative karaktertrekk.

Eksempler på antisemittisme i det offentlige rom i dag, i mediene, på skoler, på arbeidsplassen og i religiøs sammenheng, kan, tatt i betraktning den generelle konteksten, inkludere, men er ikke begrenset til: