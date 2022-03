EUROPA : NY TID besøkte nylig Europaparlamentet i Strasbourg, og møtte en av grunnleggerne av Conference on the Future of Europe – der følgende temaer har blitt diskutert: demokratiske verdier, klimaendringer, sosial rettferdighet og jobbsikkerhet, menneskerettigheter, europeisk forsvar samt digital transformasjon. Dette er grunnlaget for ORIENTERING denne gangen, slik vi på følgende sider har spurt en rekke norske meningsbærere om mye av det samme. Og her med Daniel Freund, som er medlem av partiet Die Grünen i Tyskland, kunne vi ikke unngå å snakke om klima. (THIS ARTICLE IS ONLY MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)

Daniel Freund (f. 1984) har sittet i Europaparlamentet for Die Grünen i Tyskland siden 2019. Han var med fra starten i å etablere Conference on the Future of Europe, som fungerer som paneler med rundt 200 tilfeldig utvalgte deltagere, eller citizen assemblies (CA) – hva vi på norsk ville kalle borgerråd eller borgerforsamling. Dette startet med hans interesse for borgerråd fra Irland om abortloven, og et annet CA om ekteskap for alle uavhengig av legning:

«Da ideen om The Future of Europe oppsto, gjorde vi den faktisk mye større enn noen hadde tenkt i utgangspunktet.» Siden september i fjor har det vært arrangert flere større samlinger i Strasbourg, og deres reformforslag oppsummeres nå i mai i Strasbourg, der president Macron . . .

