Teknologiske systemers sammenbrudd

KATASTROFER / Georgina Voss avslører hvordan vårt moderne samfunn ofte er fanget av en ideologisk tro på teknologi.

Hva hender når systemer ikke fungerer? De blir synlige. Bare en time med en utilgjengelig bank stopper kanskje millioner av transaksjoner. De minste feil kan stoppe opp enorme økonomiske, digitale og industrielle infrastrukturer. Georgina Voss er opptatt av måten vi kan få en bedre forståelse av systemer på ved å legge merke til dem når de ikke fungerer som de skal.

Voss’ hovedpoeng er at vi styres av disse ‘systemene’, men vi forstår dem ikke. Å forstå systemene vi styres av, er viktig for å styre Systemet (som i «fight the system») – det ukontrollerbare kapitalistiske maskineriet eller apparatet vi lever i, og som reproduserer urettferdige strukturer. Det er ikke før vi lærer hvordan de minste feil i disse systemene kan medføre enorme samfunnsproblemer, at vi kan klekke ut strategier for endelig å knuse systemet, mener Voss.

Systemene viser sine svakheter når man observerer de tilfellene der de . . .