At «hverdag» ble tema for LitFestBergen, forklarer festivalsjef Teresa Grøtan slik:

– Da vi sprettet sjampisen etter avsluttet festival i fjor, foreslo jeg temaet for årets festival: hverdag. Vi undersøker begrepet fra en politisk, litterær, kunstnerisk, historisk og vitenskapelig innfallsvinkel, og har derfor hatt «hverdag» som en ledetråd – men ikke tvangstrøye, helt fra starten i arbeidet med årets program.

LitFestBergen ble arrangert første gang i fjor, til panegyrisk mottakelse fra presse og publikum. I år har festivalen forfattere som Khaled Khalifa fra Syria og Mazen Maarouf fra Libanon, Anna Fiske, Frode Grytten, Kjersti Bjørkmo og Pedro Carmona-Alvarez fra Norge og Jason Y. Ng fra Hongkong.

Jeg håper at folk som kommer for å høre noe kjent og kjært, ender med å gå på noe nytt og sært!

Grøtan forteller om noen av valgene for årets festival:

– Vi valgte ikke Syria, men forfatteren Khalifa. Vi valgte ham fordi «død» satt sammen med «hverdag» kan beskrive det siste bokprosjektet hans, som dessuten kommer på norsk rett før festivalen: Døden er et slit – en fantastisk tittel. Hvordan arter en hverdag seg i krig?

Når det gjelder Hongkong, var vi interessert i byen, fordi den er særlig aktuelt. Palestina: Jeg inviterte Raja Shehadeh til Bergen da han ga ut boken Where The Line is Drawn for to år siden. Da kom han med kona Penny Johnson. Hun fortalte om prosjektet sitt; hvordan dyr blir påvirket av okkupasjonen i Palestina. Jeg tenkte: For en interessant inngang til Palestina-konflikten!

Litteraturens rolle

– Hva er det med litteraturens plass i verden som gjør at du har brukt så mye tid på den?

– Det som …