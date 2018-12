Takk, Trump

Call Them by Their True Names rister frem den stygge sannheten om virkeligheten vi lever i etter at Trump ble president. Solnit oppfordrer til umiddelbar handling – før planeten brenner opp.

Ciftci er skribent og skuespiller.

I den politiske essaysamlingen Call Them by Their True Names (2018) skriver den amerikanske forfatteren, historikeren, aktivisten og feministen Rebecca Solnit (f. 1961) tankevekkende og ufiltrert om USAs – og verdens – krisetilstand, i retrospekt av Donald Trumps valgseier. Solnit mener vi kan forandre vår dystopiske verden ved å forandre historien og språket vi beskriver den med – ved å «call them by their true names».

Donald Trump, «the most mocked man in the world», er hovedpersonen i Call Them by Their True Names. For hvert essay jeg leser, blir koblingen mellom Trump og The Women’s March 21. januar 2017, #metoobevegelsen i USA høsten 2017, og tildelingen av årets Nobels fredsprisvinner 5. oktober, til Nadia Murad og Denis Mukwege for deres kamp mot seksualisert vold mot kvinner, tydeligere.

Trump – som med sin hvithet, rikdom, makt og kvinneundertrykkende holdninger er den fremste representanten for patriarkatet – har startet denne kraftfulle, verdensomspennende og ustoppelige kvinnebevegelsen. Takk, Trump, for at du har gjort verden mer bevisst på hvor farlige menn som deg er for kvinner – og for naturen: Etter at du ble president, har både kvinnebevegelsen og klimabevegelsen fått større oppslutning og kraft.

Vold mot planeten

Da Trump kom til makten, sa han klart at «klimaforandringer er ikke menneskeskapte og kan derfor ikke forhindres». Solnit, derimot, mener det motsatte. Hun beskriver hvordan alt henger sammen: «What comes out of your tailpipe or your smokestack or your leaky fracking site contributes to the changing mix of atmosphere, where increasing quantities of carbon dioxide and other greenhouse gases cause the earth to retain more of the heat that comes from the sun, which doesn’t just result in what we used to call global warming but will lead to climate chaos.»