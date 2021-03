Sverige og England var demokratier

Julian Assange er i stor fare. Vi har å gjøre med en venn av presse- og ytringsfriheten. Europa utsettes for utilbørlig press fra USA for å hindre at menneskerettighetene respekteres. Vi vet at USA er i stand til å bruke sin innflytelse over hele verden: De gjør det i sin kamp mot korrupsjon, men også for å hindre konkurranse. Vi vet at de er mektige. Og hvis de klarer å få Julian Assange utlevert, risikerer vi at heller ikke vi andre i fremtiden vil ha muligheten til å offentliggjøre informasjon som ikke behager det mektige USA.

Vi vet at Julian Assange ikke vil få en rettferdig behandling i det amerikanske rettsvesenet. Vi vet at han er blitt ulovlig avlyttet og videofotografert under sitt lange opphold i Ecuadors ambassade i London. Vi vet at innflytelsesrike personer i den amerikanske administrasjonen har oppfordret til å ta ham av dage eller dømme ham til døden. Forutsetningene for utlevering til USA er med andre ord ikke til stede.

Vi kan ikke stole på rettsvesenet

Det er et problem at vi ikke kan stole på det britiske rettsvesenet. For oss som har fulgt rettssaken i Old Bailey, delvis på nært hold, er det klart at man der ikke engang later som om allmenne rettsregler følges [se John Pilgers rapport]. Det er vanlig rettsprosedyre ellers i verden at dommeren hører vitner og eksperter før hun trekker konklusjoner. Men dommer Vanessa Baraitser ankommer til rettssalen med sin avgjørelse ferdigskrevet. Hun leser rett fra iPaden sin. Hun lar ikke publikum få være til stede i rettssalen. To seter er alt som er satt av til publikum, og du må stå i kø i timevis hvis du ønsker å komme inn. Rettssaken mot Assange er ingen åpen rettssak. Vi kan ikke stole på den.

Når det gjelder Sverige, må vi snakke om at det finner sted en retts-skandale der.

Tidligere tenkte jeg at det ikke var så viktig hva denne ukjente dommer Baraitser måtte mene, siden vi kunne ha tillit til britisk høyesterett. Men så fikk vi vite at for å «forenkle prosessene» var det vedtatt å fjerne automatisk anke til høyesterett. Med dommer Baraitser har ikke det britiske rettsvesenet fått noe sympatisk ansikt. Og det er kritikkverdig at statsminister Johnson sier at han ikke har tenkt å rette seg etter internasjonale instanser og avtaler han for kort tid siden har undertegnet, selv om det ikke er overraskende.

Sjokkert over svensk rettsprosess

Jeg ble kjent med Assange i 2009–2010, etter finanskrisen. Jeg var invitert til Island for å kartlegge hva som hadde gått forut for krisen i landet. Også Julian Assange var der. Han arbeidet med et prosjekt om å skulle utvikle Island til en spesiell øy. Ikke et skatteparadis, men et informasjonsparadis. Et sted der journalister kunne være trygge mot forfølgelse og fengsling. Jeg likte ideen og drøftet den med ham.

Møtet skjedde før WikiLeaks publiserte Collateral Murder-videoen [der amerikanske soldater skyter og dreper sivile i Bagdad fra helikoptre, red.anm.]. Etter det ble jeg opptatt med fransk og europeisk politikk. Så ble jeg oppmerksom på at Assange satt fast i den ecuadorianske ambassaden, og jeg begynte å besøke ham. Jeg var sjokkert over Sveriges rettsprosess. Den svenske statsadvokaten Marianne Ny fortalte på sin blogg at hun ikke hadde anledning til å forhøre Assange i London. Hun var tydeligvis feilinformert om moderne europeisk rettspraksis, så jeg forsøkte å kontakte henne for å fortelle at slike avhør gjennomføres det hundrevis av hver dag bare i Europa.

Jeg forsøkte å kontakte den svenske justisministeren, men ingen responderte på dette eller på brevene mine. Likevel er jeg sikker på at de må ha fått informasjonen via de mange foredragene jeg holdt i flere sammenhenger. Jeg forsto at noe alvorlig var under oppseiling, spesielt siden det var svært strengt å utstede arrestordre på et så svakt grunnlag – meget strengt i europeisk sammenheng. Hvorfor gjennomfører de ikke bare dette avhøret, tenkte jeg.

Her tror jeg Sverige er nødt til å se på sin rettspraksis med friske øyne for å lære av denne katastrofen.

Det som også er bekymringsfullt, er at det ikke er noen mulighet til å anke overfor Marianne Nys handlinger. Og her tror jeg Sverige er nødt til å se på sin rettspraksis med friske øyne for å lære av denne katastrofen. I dag vet vi faktisk ikke hvorfor dette fikk foregå slik det gjorde. Men noen må ha forstått hva de hadde på kontorpulten foran seg. For saken ble lukket og så gjenåpnet av Marianne Ny uten at ny informasjon ble lagt frem.

Ingen av disse små punktene ble imidlertid korrigert. I andre land, når saker blir stående i stampe, kommer en overordnet og sier «Kjære Marianne, du har gjort en flott jobb. Men det er noe galt her, så la meg se på dette.» Denne uthalingen har også gått ut over kvinnene i saken, i tillegg til Assange.

Jeg snakket med Assange i London om han ikke kunne reise til Sverige og møte i retten. Men han fryktet USA-utlevering. Han visste allerede da at det pågikk en hemmelig prosess mot ham i USA. Vi ser at Sverige har vært en brikke i USAs spill, og at stormakten ønsker revansje over mannen som flere ganger har avslørt deres hemmeligheter. Dette siste er amerikanerne ikke villige til å tilgi ham, og de vil heller ikke søke rettferdighet for Assange. Men meningen er tydeligvis også å sende et budskap til andre journalister som har tenkt å utfordre dem.

Det er dette som står på spill. Og det betyr at Assange aldri vil få en rettferdig rettsprosess.

CIA-agenter skulle «hjelpe» Island

Men det er enda flere grunner til det: Han har vært ulovlig overvåket natt og dag i tiden i ambassaden. Og jeg vet hvordan amerikanerne arbeider: I 2011 landet et fly på Island med amerikanske agenter som tilbød seg å «hjelpe» Island med å håndtere et påstått forestående alvorlig hackerangrep. Men innenriksminister Ögmundur Jónasson ble rasende og avviste dem med at «dere har ingen respekt for reglene for internasjonalt samarbeid». De var ute etter Assange, og trodde de kunne «bruke» Island. De var medlem av NATO og kunne benytte islandsk luftterritorium. De følte seg hjemme der. Islands regjering kastet dem ut.

Vi har overveldende bevis for at kravene for utlevering av Assange til USA ikke er oppfylt. Det er viktig at vi lar britene få vite at vi har gjennomskuet dette spillet. Men Boris Johnson trenger en god handelsavtale med USA og har behov for et godt forhold til amerikanerne etter at britene har forlatt EU.

Når det gjelder Sverige, må vi snakke om at det finner sted en rettskandale der. Det kan tenkes at de ikke visste hva som foregikk til å begynne med. Men etter de mange kampanjene, rapportene og FN-henvendelsene har de informasjon nok til å foreta seg noe.

Jeg har skrevet innlegg om Assange i aviser over hele verden, men i Sverige har jeg aldri fått noe på trykk.

Sverige ser på seg selv som menneskerettighetenes hjemland og er ikke i stand til å tro at andre land kan ha uhederlige motiver. Jeg har skrevet innlegg om Assange i aviser over hele verden, men i Sverige har jeg aldri fått noe på trykk. De svarer ikke engang på telefonkontakt. Dette er et svart punkt, en avgrunn vi må snakke om og få belyst. Vi må skape en bevegelse.

Tilbake til dommer Baraitser. Jeg kjenner henne ikke, men måten hun opptrer på, bekymrer meg. Jeg er redd det vil stå et fly klart til å frakte med seg Assange til USA så snart anledningen byr seg. Med mindre vi stopper det.

Dette er en rettskatastrofe som begynte i Sverige og fortsatte i Storbritannia. For meg som norsk statsborger er det forferdelig å se hvordan Assange er blitt behandlet i nabolandet vårt og i Storbritannia. De pleide å være demokratier.